Куда катишься, Русь?

Многие граждане пожилого возраста вообще не смотрят телевизор, когда идут передачи о политике. Такой разговор обычно происходит когда приближается день выборов и не важно в какой орган. Поэтому люди не знают за кого голосовать и естественно не ходят на выборы. После очередных выборов в народе укореняется мнение, что власть решает проблему выборов задолго до их проведения. Выборы в стране происходят формально как этого требует Конституция, чтобы Запад не мог лишний раз обвинить власть. Есть и другая причина по которой народ не ходит на выборы. Он не может выдвигать кандидатов ни на одни выборы. Всё решает власть задолго до выборов. Одна смена наелась власть даёт возможность другим позолотить ручки. Такой принцип и решает проблему выборов. Ходят только те кого устраивает власть. Но иногда власть принимает меры по наведению порядка, особенно перед предстоящими выборами. Смотрите что творит "ВИМ - Авиа"? Десятки тысяч пассажиров остались без авиационного транспорта практически по всему миру. Дошло дело до президента. И всё равно самолётов не хватает, слишком много накопилось не выполненных рейсов. И президент даже разрешил использовать президентский парк. А куратор транспорта Дворкович сидит на месте, хотя получил неполное служебное соответствие. Предчувствуя свою бестолковость, как - то на форуме говорил, что чиновник имеет право хотя бы на одну ошибку. Но сам ошибок совершал гораздо больше. Например, с отменой электричек. И снова вмешался президент, потребовав восстановить движение. Где - то восстановили, повысив цену билетов, где - то всё так и осталось. Пассажирский транспорт всегда был и будет на дотации государства. Так во всём мире. Но во всём мире, кроме России, власть находит средства на дотации пассажирских перевозок. У нас нет денег. Банку выделить триллион рублей с хвостиком деньги есть, а на пассажирский транспорт нет. И это уже касается верхних этажей власти. Кто может сделать замечание президенту? Дворкович, Улюкаев, а может Кудрин? В России так повелось, что власть никто из чиновников критиковать не может. Такая критика равна доходной должности. Народ может критиковать и даже депутаты, но на это никто не обращает внимание. Демократия и свобода слова. В стране 10 организаций, которые обязаны контролировать авиакомпании. На деле оказывается, что они не контролируют, а крышуют. В компании пришла молодёжь - обогатиться. У них сформировался характер при бандитски - воровском капитализме. Переделать их в настоящее время практически невозможно. О компании "ВИМ - АВИА" говорят много и даже в Кремле. Задержаны генеральный директор и бухгалтер направлены под домашний арест. А они при чём? Собственник командовал парадом а они выполняли его требования. Откажись вылетишь на улицу. Но о собственнике, который с супругой покинули Россию ни слова при этом компания задолжала 7 миллиардов рублей. Телевидение сперва говорило, что они уехали в Лондон, на другом канале информируют, что они появились в Турции и главное не с пустыми руками. При провозглашении свободы слова в стране идёт какая - то недосказанность. И ведь она соблюдается безукоризненно. Погиб в Сирии наш генерал. Нет дня чтобы о нём не говорили. Озвучили его биографию. Но ведь с ним погибло ещё несколько российских военных. О них ни слова. Они не люди? Как так получилось, что нет погибших местных товарищей. Генерал управлял боевыми действиями без местных военных? Ну хоть кто - нибудь скажет народу правду. Ведь всё равно изменить уже ничего нельзя.

На передаче у А.Шейнина 28 сентября Л.Гозман напомнил зрителям о том, что с генералом погиб переводчик, но о нём ни слова. И это действительно так. Шейнин это замечание пропустил мимо ушей. Разъяснение не последовало. От полученных ран в Сирии в московском госпитале умер полковник командир 61 -ой бригады морской пехоты Северного флота. А как оказался в Сирии моряк? Там и воды -то нет.

На Камчатке в аэропорту задержан главный полицай Камчатки генерал А.Сидоренко. Люди хотят знать куда он собирался улететь? Может в Лондон или Париж?

Случилась трагедия в Амурской области. На полигоне во время учебных стрельб призывник застрелил офицера и двух сослуживцев, двоих ранил и сбежал. Специальное подразделение нашло убийцу и при задержании застрелили и правильно сделали. Оказал вооружённое сопротивление. Меньше возни при расследовании. Вопрос в другом. Какая моральная обстановка в части. И с каким диагнозом он попал на службу?

Странности продолжаются. Задержана супруга бывшего полковника полиции Д.Захарченко, который под стражей, за попытку хищения 16 миллионов долларов. Эти миллионы лежали на двух счетах в "ВТБ ". Какое отношение имеет А.Пестрикова к этой сумме установит следствие. Дело Захарченко связано с 9 миллиардами рублей. Ничего не осталось святого в России. Ворочают миллионами и миллиардами чиновники, которым по долгу службы обязано бороться с преступностью. Сами с собой они бороться, конечно, не будут.

Российские войска вытесняют боевиков из Сирии. Некоторые, боясь попасть под пулю разбегаются и возвращаются домой с оружием. Интересно на что они рассчитывают? Неужели настолько бестолковы. Думают, что небольшой группой можно свергнуть власть. Три бандита появились в Курской области, пограничники вычислили их и пытались задержать, произошла перестрелка при которой один пограничник погиб. Они проникли на территорию России с Украины и это только начало. Двоих убили третьего задержали. Сколько горя эта мразь ещё принесёт народу Росси. Почему так происходит. Только потому что доблестная советская армия совершила вооружённый переворот в 1993 году, расстреляв Советскую власть. Теперь умирают и будут умирать солдаты иногда и гражданские, попав в руки бандитов, а власть под охраной она закрыта не только для бандитов, но и для простого народа.

Нет порядка, а значит и нет правды. Власть умело манипулирует этими понятиями в свою пользу. Для большего оболванивания народа привлекла церковь. Ей позволила многое. Даже финансирует некоторые расходы. Однако и сама церковь не брезгует бандитским капитализмом. Вот что по этому поводу пишет Павел Вощанов: " Церковь вывозила за бугор всё без разбору. Нефть, мазут, чёрные и цветные металлы. Особенно приглянулись редкоземельные. Конечно торговала не сама, а фирмы которым переступало лицензии и естественно без налогов. Не брезговала алкоголем и табаком". На счёт алкоголя и табака я писал при жизни Алексию и Кириллу, но ответов так и не получил. Жизнь человека в России стоит копейки, а мнение вообще ничего. Не отвечают не только патриархи, но и президент. Например, В.И.Илюхин при жизни писал депутатский запрос президенту и Генеральному прокурору на счёт воровства миллиардов родственниками Ельцина, но ответа не получил. Почему я об этом вспоминаю, да потому что у меня есть ответ В.Илюхина. Власть вообще на народ не обращает никакого внимания, использует его в качестве рабов. А чиновники настолько зажрались, что не верят в нищету народа. Вот, например, Силуанов не верит, что пенсионеры работают так как им не хватает на жизнь. Пусть бы сам попробовал месяц другой прожить на 10 - 12 тысяч рублей тогда бы поверил.

То ли власть до этого догадалась, то ли журналисты. СМИ сообщает радостную весть для народа. С 1-го августа 2017 года повысят пенсии на 3,8 %. При пенсии в 10 тысяч рублей прибавка составит 380 рублей. Действительно весть "радостная". Загудят наши пенсионеры, пойдут в рестораны обмыть "радостную" весть. И ведь теперь об этом будут трезвонить годами. Совести нет у наших чиновников. Зажрались на рабском труде народа.

Неужели для народа пример Испании не вызовет положительных эмоций? Смотрите как они борются за свои права. Полиция разгоняет народ дубинками, стреляет резиновыми пулями, отнимает урны, избирательные бюллетени, закрывает избирательные участки, а люди всё равно находят возможность проголосовать. Значит нашему народу политика власти нравится, особенно забота о зарплате и пенсиях.

Конечно в России надо что - то делать менять кардинально. Разброд полный. Люди не знают и даже не догадываются, что идёт вялотекущая борьба кланов. Тем более скоро выборы главы государства. Видимо по этому Грызлов - председатель высшего совета "Единой России" представил новую доктрину партии. Смотрите в партии власти есть высший совет и наверное он оплачивается. Борис Вячеславович говорит, что российское общество расколото по целому ряду критерий на "своих" и "чужих". "Преодолеть раскол общества путём реализации новой партийной доктрины "Единой России" - Справедливость, Ответственность, Доверие". Наконец дошло до наших высоких чиновников. Однако эти три основополагающих требований относятся к чиновникам власти. К народу они не имеют никакого отношения. Чтобы всё это принять к исполнению властью надо изменить всю систему. Где Грызлов видел проявление справедливости? Зарплата, пенсии, налоги, цены и при этом некоторые "господа" получают по миллиону и более зарплаты, выписывают премии десятки миллионов. Малый бизнес задавили налогами и поборами. Более того воровство миллионов и миллиардов растёт из года в год. Раньше воровали тысячами, сейчас миллионами и миллиардами. В СМИ появилась информация о том, что за время бандитски - воровского капитализма из страны вывезено около 5 триллионов долларов. 1,7 триллионов чиновники просто украли. О какой справедливости можно говорить? Надо сперва вернуть всё в страну, а потом говорить о справедливости. Что при нынешней власти осуществить не представляет возможным. Более того Трамп дал указание своим службам проверить отмывание денег российскими чиновниками и при подтверждении эти счета будут конфискованы. Кто запретит ему это сделать? И вложенные миллиарды может заморозить. Он ведь не предсказуем.

Красиво написал Борис Вячеславович про ответственность. А сам когда возглавлял нижнюю палату парламента был ответственен или как? Последние выборы 10 - го сентября показали процент доверия власти. На выборы не пришли около 80 миллионов избирателей. Вот это и есть доверие к партии и власти. А чтобы изменить надо не один пуд соли съесть. Надо изменить всю систему власти, некоторых просто отстранить, а большинство на прописку в Магадан. Говорят, что там не хватает рабочих, при этом конфисковать всё что наворовали. Только такими действиями можно будет вернуть доверие к новой власти, но к нынешней уже никогда.

Правительство представило в думу проект бюджета на 3 года. Несогласованными остались заявки на 2018 год на 1,8 триллионов рублей, на2019 год на 2,2 триллиона рублей и на 2020 год на 2,4 триллиона рублей. При этом недополучатели средств будут военные, дорожное строительство, медицина. Суммы приличные, но их надо покрывать. Откуда правительство возьмёт недостающие триллионы? С народа, что и делается всегда. Рановато придумали новую доктрину. Надо сперва восстановить справедливость в стране, а потом думать об ответственности и доверии.

Чиновники на тусовках говорят о величии России в связи с тем, что США стали при новой власти непредсказуемы. Заговорили о войне. Власть пытается успокоить народ показывая образцы вооружения и военные действия в Сирии. От миномётов гибнут генералы, а в США кроме миномётов есть ещё кое что поинтереснее. Не успеешь первым, вторым уже не окажешься. Вот к чему привел развал Союза. И это должны в первую очередь понимать именно российский генералитет. Не дай, Бог, случись война, современное оружие не будет разбирать солдат или генерал. Жаль, что об этом в начале девяностых генералы не думали. Захотели сладко жить, как будто в Союзе они жили плохо. Надо было думать. При современной армии противник будет в первую очередь стараться ликвидировать именно генералитет. Без командиров нет армии. За сладкую жизнь чиновников воевать никто не захочет.