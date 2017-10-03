Стрелок в Лас-Вегасе оказался потрясающе метким

В результате стрельбы в американском Лас-Вегасе погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.
Трагедия произошла 1 октября на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада). По информации правоохранителей, стрельбу с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Мужчина покончил с собой до прибытия полицейских.
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Демократия это колбаса написал 03.10.2017 10:34
по такому Пэддоку, прости Господи, а что останется товарищ вождь успокоит. А то уже страна крикливого
лицемерия уже достала своими пробирками. Прав был убиенный полпред В ООН, - корчат из себя апостолов
добра лицемеры паршивые.