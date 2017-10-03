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Московский листок

В Каталонии объявлена забастовка

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 1

В Каталонии объявлена забастовка

В Каталонии сегодня пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости этой испанской автономии, сообщает The Associated Press. Ожидается, что забастовка охватит все сферы экономики региона. Прекратят работу общественный транспорт, школы, больницы и другие государственные учреждения региона. Будут закрыты все музеи Барселоны. К забастовке присоединились футболисты клуба "Барселона". В знак солидарности они отменили тренировки. "Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки", - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Инициаторами забастовки выступили сепаратистские объединения ANC и Omnium. В то же время крупные профсоюзные объединения Испании CCOO и UGT отказались поддержать забастовку, хотя ранее собирались участвовать в ней.

Напомним, накануне в городах Каталонии прошли многотысячные акции протеста против полицейского насилия. В Барселоне, по оценке правоохранительных органов, собрались около 15 тысяч демонстрантов.

1 октября в автономии прошло голосование за отделение от королевства. По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии. В то же время официальный Мадрид назвал референдум незаконным.

В ходе голосования произошло множество столкновений жителей со стражами правопорядка в которых пострадали свыше тысячи человек.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик962 написал 03.10.2017 11:08
сортирный Карлик взорвал бы дома в Мадриде, погубил бы тысячи военных, а затем обобрал бы все испанцев - выплачивая дань каталонцам?
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