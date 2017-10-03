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Московский листок

Россия оказалась третьим по величине инвестором в Украину

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 2

Россия оказалась третьим по величине инвестором в Украину

Россия занимает третье место ($4,4 млрд) по объему инвестиций в экономику Украину, уступая лишь Кипру ($9,9 млрд) и Нидерландам ($6,3 млрд), сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомстат Украины.

В десятку инвесторов также попали Великобритания, Германия, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

Всего за первое полугодие 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711,2 млн долларов, к 1 июля объем прямых инвестиций достиг 38,9 миллиарда долларов.

Госкомстат опубликовал и данные по инвестициям Украины в разные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн — в Россию и $73 млн — в Латвию.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье... написал 03.10.2017 12:26
Более того.За последние 9 м-цев транзит газа из кацапомойки в ЕС через Украинскую ГТС достиг максимума за последние 9 лет и составил 70,5 млд. м3.Так где там все эти потоки?
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(без названия)
ДЕД ОТМОРОЗ написал 03.10.2017 12:25
Какие нахрен кипры и нидерланды. Все до копейки - это украденные у русского народа и вывезенные в офшоры сионистами денежки.
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