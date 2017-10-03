Россия оказалась третьим по величине инвестором в Украину

Россия занимает третье место ($4,4 млрд) по объему инвестиций в экономику Украину, уступая лишь Кипру ($9,9 млрд) и Нидерландам ($6,3 млрд), сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомстат Украины.

В десятку инвесторов также попали Великобритания, Германия, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

Всего за первое полугодие 2017 года инвесторы из 75 стран вложили в Украину 711,2 млн долларов, к 1 июля объем прямых инвестиций достиг 38,9 миллиарда долларов.

Госкомстат опубликовал и данные по инвестициям Украины в разные страны мира. Как выяснилось, $5,93 млрд (93% от общего объема) ушло на Кипр, $147 млн — в Россию и $73 млн — в Латвию.