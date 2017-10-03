"Часики инфантильности общества", не имеющие стрелок, признали оппозиционными

Роспотребнадзор огласил итоги исследования спиннеров, которое было начато после того, как федеральные телеканалы объявили игрушки инструментами зомбирования и опасными забавами оппозиции.

Эксперты рассказали РИА "Новости", что спиннеры не влияют на психику детей и могут быть опасны только из-за мелких деталей, которые малыши любят тянуть в рот. Специалисты повторили свои рекомендации насчет регулярных проверок игрушек на наличие поломок и посоветовали давать их маленьким детям только под присмотром взрослых. Кроме того, в Роспотребнадзоре не советуют покупать спиннеры с рук, а при покупке обращать внимание на "посторонний резкий химический запах" и повышенный шум. Как отмечает агентство, выводы Роспотребнадзора в целом совпадают с рекомендациями американской комиссии по безопасности потребительских товаров.

Вертушки для пальцев - спиннеры - в июне вышли в топ-5 запросов российских покупателей на китайской торговой площадке AliExpress. В мае и июне популярные игрушки только на этом сайте искали более 3 млн раз. РБК сообщал, что по объему продаж китайских спиннеров Россия стала вторым рынком после США. Тогда же на "Яндекс.Маркете" появился отдельный раздел со спиннерами, а в американском интернет-магазине Amazon спиннеры вышли в топ-20 бестселлеров.

На фоне роста популярности тренажера на канале "Россия 24" вышли два сюжета, в которых спиннеры назвали "игрушкой оппозиции". Репортеры обратили внимание на то, что вертушки продавали на протестных митингах.

"Видео со спиннерами в интернете набирают тысячи просмотров, многие каналы, размещающие такие ролики, отнюдь не увлекаются логикой или детскими игрушками. Напротив, много политики. Таким образом на канал заманивается потенциально протестная аудитория", - было сказано в одном из сюжетов. Во втором говорилось про "оппозицию, которая зомбирует народ спиннерами". Эксперты, которых телеканал привлек к обсуждению феномена, предположили, что в отдельных случаях аксессуар "делает человека восприимчивым к манипуляциям".

Предубежденность федерального ТВ не помешала петербургским чиновникам объявить в августе тендер на закупку спиннеров. В заявке, на которую обратил внимание "Интерфакс", говорилось, что за 70 ручных тренажеров чиновники готовы отдать 7000 рублей. При этом игрушки должны были быть выполнены исключительно в розовом, синем и зеленом цветах.

Спиннер - прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно, - придумали в США. Оригинальное название игрушки Fidget Spinner ("волчок для стресса"). Пользователь держит ее пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю.

Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления, и размещенный по центру подшипник. То есть подшипник расположен в центре, а лепестки - перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

Существует несколько версий появления спиннеров. Создательница спиннера Кэтрин Хеттингер, инженер-химик по образованию, сделала игрушку для снятия стресса и нервного напряжения. В мае 2017 года она рассказывала, что идея такой игрушки пришла ей в голову, когда она увидела в 1980 году в Израиле палестинских мальчишек, бросающих камни в полицейских. Хеттингер решила, что агрессию детей надо направить в более мирное русло с помощью игрушки.

По другой версии, которую она также озвучивала в интервью, игрушка была создана для ее дочери, больной аутоиммунным заболеванием (миастения Эрба-Гольдфлама), которое вызывает синдром патологической мышечной утомляемости.

Игрушка приобрела некоторую известность, и Кэтрин начала ее изготавливать на дому и продавать на художественных ярмарках во Флориде. Хеттингер получила патент на дизайн спиннера в 1997 году. Однако изготовитель игрушек Hasbro, который протестировал спиннеры, решил не приступать к производству и забросил проект. Патент на спиннеры истек в 2005 году, изобретательница продлевать его не стала и не получила ни копейки с их массовой продажи.

На фоне роста популярности спиннеров в 2017 году во многих публикациях обсуждалась их польза для людей с аутизмом или тревожным расстройством.

От редакции: Знаете, глядя на спиннер, я ощущаю явственно, насколько общество регрессирует. Вот буквально с каждым поворотом этой невидимой резьбы назад. Вы попробуйте вспомнить, когда общество - не всё мировое, а наше, здешнее, - впало в инфантилизм. Когда появились все эти немыслимые в политически активных нулевых самокаты для взрослых, самокаты с моторчиками, скутеры и прочие забавы городских богатеньких бездельников? А я вам отвечу точно, когда это всё барахло наводнило рынок, знаменуя поражение оппозиции: в 2013-м году. Именно тогда появились великовозрастные детишки на самокатах, которые стали на них заезжать в "Мемориал" (квартирующий в моём доме) - даже бабули седенькие освоили самокатики, вполне с серьёзными лицами по Каретному проезжая в думах об умученных в ГУЛАГах правах человека...

В психоанализе есть и для такого случая термин - регрессия. Инфантилизм "включается" и в обществе тогда, когда оно не способно перейти на следующий уровень своего технического, научного развития. Начинается копание в прошлом, достаются старые игрушки - но по размеру уже не подходят. Вот и "игрушка оппозиции", которая вместо оружия пролетариата заняла руки бездельников - оттуда родом. Я смотрю и дивлюсь: сколько станковой работы, подшипников, сколько трудочасов потрачено на изготовление абсолютно бесполезного изделия! В КНР например, когда начинали строительство сталелитейной промышленности с трудом добывали сырьё и сдавали на металлолом многое из роскоши прежних правителей даже, а тут вон такое транжирство. А вспомним дефицит некоторых элементов землицы-матушки ещё! А вспомним, что редкоземельные металлы (не для спинеров нужные, но для их соседей по карманам поколения-бездельника) тоже на исходе, и вполне возможно, что Земля утратит очень важные для освоения космоса "детали" ещё до того, как морально человечество дорастёт до тогосостояния, когда Вселенную придётся заселять собой, а на Земле станет тесно... Печально это всё и лишь должно "подкручивать", как эта игрушка-издевательство, это зримое прокручивание времени впустую - подгонять нас в сторону коренных перемен общества, которое ушло в штопор инфантилизма.

Д.Ч.