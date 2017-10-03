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Московский листок

Глава Минобрнауки похвалила Мединского за отсутствие в диссертации плагиата

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 0

Глава Минобрнауки похвалила Мединского за отсутствие в диссертации плагиата

Два диссертационных совета уже приняли положительное решение в отношении работы главы Минкультуры Владимира Мединского, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. По ее словам, Мединский в диссертации на соискание степени доктора исторических наук представил "свое видение истории".

"Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", - цитирует министра РИА Новости.

Накануне экспертный совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее не нашел оснований для лишения Мединского ученой степени.

Заседание президиума должно состояться 20 октября.

 

 



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