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Московский листок

Кадыров похвалил Поклонскую за "несгибаемую волю"

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 3

Кадыров похвалил Поклонскую за "несгибаемую волю"

Главы Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую, заявив, что "ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу".

По словам чеченского лидера, Поклонская в "своей борьбе руководствуется лишь любовью к своей стране". "Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота - Родину", - отметил Кадыров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Дождем» назвал «глупостями» информацию о том, что в Кремле Наталье Поклонской предложили сдать мандат депутата Госдумы. Накануне Znak.com со ссылкой на свои источники сообщил, что в Госдуме и администрации президента проводят профилактические беседы с Поклонской и предлагают ей определиться: или прекратить кампанию против фильма «Матильда», перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: так и взял бы к себе восьмой женой
чтоб она его довела своим занудством? написал 03.10.2017 14:14
Никому даром это чудо не нужно. Уже всех з а е б а л а конкретно.
Походу это диверсия СБУ. От нее вреда,как от дивизии ИГИЛ(американская
организация,запрещенная в РФ,но которой в РФ немерено).
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(без названия)
либератонепройдет написал 03.10.2017 14:13
Поклонская настоящий боец и избавит Россию от мразоты и русофобов.
Не зря все свиньи собаки так на нее визжат
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так и взял бы к себе восьмой женой
бивис написал 03.10.2017 13:34
избавил бы народ от такой напасти
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