Кадыров похвалил Поклонскую за "несгибаемую волю"

Главы Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую, заявив, что "ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу".

По словам чеченского лидера, Поклонская в "своей борьбе руководствуется лишь любовью к своей стране". "Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота - Родину", - отметил Кадыров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Дождем» назвал «глупостями» информацию о том, что в Кремле Наталье Поклонской предложили сдать мандат депутата Госдумы. Накануне Znak.com со ссылкой на свои источники сообщил, что в Госдуме и администрации президента проводят профилактические беседы с Поклонской и предлагают ей определиться: или прекратить кампанию против фильма «Матильда», перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции «Единая Россия» и добровольной сдаче мандата депутата.