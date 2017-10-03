Проверенный аппаратный работник Васильева заступилась за Мединского: хоть плагиата нет!

В Министерстве образования и науки РФ считают важным, что в диссертации министра культуры Владимира Мединского отсутствует плагиат, заявила глава министерства Ольга Васильева. По ее словам, теперь вопросом научной ценности работы займется президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

"Через две-три недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент - это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та самая полемическая история, которая должна быть", - приводит слова Васильевой РИА "Новости".

Накануне экспертный совет ВАК по истории большинством голосов рекомендовал лишить министра культуры ученой степени доктора исторических наук. Однако в Минобрнауки отметили, что это решение является промежуточным - окончательное еще не принято, это предстоит сделать президиуму ВАК, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы министерства Андрей Емельянов.

"Решение экспертного совета ВАК по истории неокончательное, рекомендацию министерству дает президиум ВАК. Напомню, что ранее два диссертационных совета лишать Владимира Мединского степени отказались", - сказал он агентству во вторник.

Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что заседание президиума ВАК по данному вопросу пройдет 20 октября. Пресс-секретарь главы ВАК Валерия Антонова назвала ТАСС ту же дату заседания.

Cооснователь "Диссернета" Андрей Заякин сказал, что "теоретически президиум ВАК может не согласиться с рекомендацией экспертного совета ВАК, но на практике такого не было". Впрочем, еще один из сооснователей "Диссернета" Кирилл Михайлов отметил, что для Мединского такое "могут организовать", но "это будет скандал".

Сам Мединский комментировать решение экспертного совета ВАК не стал. Его помощник - научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - посоветовал "не обращать большого внимания" на решение экспертного совета ВАК, передает "Коммерсант".

Он отметил, что члены совета "проигнорировали принятые до этого решения МГУ и Белгородского университета о том, чтобы не лишать" Мединского степени доктора исторических наук. "Видимо, такое мнение у членов экспертного совета, которые своеобразно относятся к диссертанту", - заявил Мягков РИА "Новости".

Напомним, исследовать диссертацию Мединского поручали диссовету истфака МГУ и диссовету при Белгородском государственном университете. Первый отказался рассматривать работу министра по существу, а второй счел претензии к работе несостоятельными. Сам Мединский ранее неоднократно говорил, что претензии к его диссертации носят не научный, а политический характер.

Докторскую диссертацию Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Заявление о лишении министра докторской степени подали в апреле 2016 года историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий. По их мнению, докторская диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна", а текст работы "пестрит грубейшими ошибками".

В официальном заключении экспертного совета ВАК также сказано, что для подтверждения своих тезисов автор часто использует такой неоднозначный источник, как летописи, представляя его как "абсолютно достоверный", а также пользуется принципом избирательности, акцентируя внимание на одних источниках и игнорируя другие, "если они противоречат его тезисам", пишет "Коммерсант".

Так как диссовет РГСУ был распущен, вопрос о сохранности ученой степени был перенесен в Уральский федеральный университет. Впоследствии ВАК поручила изучить диссертацию министра диссовету истфака МГУ.

- Весёлые они там все ребята, министры-капиталисты наши - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - за соломинку держатся всей гурьбой, ну и что из того, что нет плагиата, плагиата, может и нет, зато бред есть, если судить по нашему спору с Мединским 2009-го года, он историю Первой мировой войны, например, прекратил в пропагандистскую ёлочную игрушку, а уж о знаниях его в области февраля - октября 1917-го и Русско-японской войны и вовсе говорить без слёз нельзя: оказывается, победить царю-батюшке проклятых японцев не дали эсэры, да-да, только они, - посему посочувствуем Васильевой, понимая, что такое корпоративная солидарность, но заступаться за ТАКОЕ министру крайне стыдно, если не сказать позорно.