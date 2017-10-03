Суд оштрафовал Лимонова на 10 тыс. рублей за организацию "Антикапитализма"

Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей лидера незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова за нарушение правил организации митингов и демонстраций.

"Признать Савенко (Лимонова) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - цитирует Интерфакс решение суда.

Сам Лимонов не признал своей вины в правонарушении. "Я не отрицаю, что я вышел. Я убеждённый социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос" - сказал политик в суде. По его словам, он не являлся уведомителем или организатором митинга, а просто планировал принять участие в акции "Антикапитализм - 2017".

Напомним, правоохранители задержали Эдуарда Лимонова, координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и еще порядка 40 человек в субботу, 23 сентября перед акцией "Антикапитализм 2017". У всех задержанных не было никакой символики или плакатов.

После составления протоколов лидер "Другой России" был отпущен. Удальцову было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Оппозиционер обжаловал данное решение, однако Мосгорсуд признал его законным.