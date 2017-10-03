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Московский листок

Минобороны и "Военторг" начинают экономить на солдатском рационе

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 0

позор минобороны военторг
Минобороны и "Военторг" начинают экономить на солдатском рационе

В пайках, продававшихся на прошедшем в конце августа форуме "Армия-2017", обнаружились таблетки без названия и инструкций, а в консервах оказалось недостаточно мяса, сообщает РБК со ссылкой на выводы специалистов профильных НИИ. 

Военно-технический форум "Армия-2017" прошел 22-27 августа в подмосковном парке Минобороны "Патриот". Пайки на форуме были выставлены крупнейшим организатором питания Минобороны - компанией "Военторг". В заключении Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора, проверившего наборы, сказано, что в них находились "неизвестные таблетки для дезинфекции воды". 

Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования (ВНИИТеК) обнаружил, что во входящих в паек консервах "Свинина тушеная высший сорт" не хватает мяса, а в "Каше перловой с говядиной" - белка. 

Согласно экспертизе ВНИИТеКа, в свиной тушенке вместо заявленной массовой доли мяса и жира 59% оказалось 35%. "Это означает, что в консервы недоложили мяса. Для здоровья это не опасно, но потребителю неприятно, а производителю - звоночек о том, что есть какой-то сбой на производстве", - пояснил РБК директор испытательного центра ВНИИТеКа Артем Самойлов. 

К трем таблеткам, находившимся в каждом пайке, был приложен вкладыш с подписью "таблетки для дезинфекции воды". Однако, как пояснили в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, на каждой таблетке должны быть указаны наименование, назначение и дата изготовления, а также они должны быть укомплектованы в оригинальную упаковку изготовителя (блистеры) с вложением инструкции по применению указанного средства для обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды.

Отметим, что в снабжении не только призывников, но и кадетов по линии Минобороны допускаются огрехи и посерьёзнее. 

Утром 7 сентября, например, воспитанники Томского кадетского корпуса отказались от еды из-за опарышей в каше, причем такая находка - уже четвертый случай с прошлой недели. Сейчас в учреждении проходит комплексная проверка с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора, сообщает Tv2.

На прошлой неделе воспитанники первый раз нашли в тарелках с едой личинок мух и пожаловались директору. Тот пообещал разобраться. По словам матери одного из учащихся, родители воюют с питанием еще с прошлого года, когда в еде дети находили стекло и волосы. В итоге у кадетском корпусе заменили поваров, но жалобы продолжались, а руководство сваливало вину на недобросовестных поставщиков и на работников кухни, получающих зарплату 10 тысяч рублей.

"Дети нашли червей в каше вечером 6 сентября. Предварительная причина - некачественные продукты от поставщика. Кроме того, нарушение в том, что должна быть комиссия, которая снимает пробы, а ее нет", - заявила "Комсомольской правде" мама одного из кадетов.

Родители боятся куда-либо обращаться, чтобы у ребенка не начались проблемы с успеваемостью и поведением. "Они отыграются на ребенке, однозначно", - уверена мать одного из детей.

Сфотографировать червяков в каше воспитанники не могут, так как смартфонами им пользоваться запрещено, а для экстренных звонков домой в корпусе есть таксофон.

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