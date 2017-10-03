Минздрав решил не карать рублём, а просвещать боящихся прививок родителей

Министерство здравоохранения России отказалось от идеи вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей. Вместо этого ведомство сосредоточится на разъяснительной работе, передает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову 3 октября.

"Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок]. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать", - пояснила министр. По ее словам, "любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным".

В Минздраве настроены на то, чтобы "очень терпеливо разъяснять, используя различные психологически выверенные приемы для разных групп населения - в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее". "Будем надеяться, что это сработает", - добавила Скворцова.

В середине сентября сообщалось об инициативе министерства ограничивать выплаты родителям, которые не прививают своих детей. "Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", - заявляла Скворцова.

Против такой идеи выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее мнению, в конечном итоге могут пострадать дети - они не получат должного ухода, если родитель решит остаться на работе, а не сидеть дома с сыном или дочерью. Кроме того, указывала омбудсмен, непонятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки.

Категорически против прививок всего 5% россиян

Интересно, что по результатам опроса, опубликованного 3 октября на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), категорически против прививок выступают лишь 5% россиян. Еще 5% считают, что прививки делать "скорее не нужно". Прививать своих детей или внуков в целом согласны 83% опрошенных.

Обязательными для детей большинство респондентов называют прививки от туберкулеза, гепатита Б, столбняка и др. Самым спорным стал вопрос о прививке от гриппа: 46% считают, что делать ее нужно, 49% - нет.

Среди причин отказа от прививок россияне чаще всего приводят такие доводы, как "от них больше вреда, чем пользы" (23%), "дети все равно болеют после прививок" (22%), "много побочных эффектов" (22%) и "иммунитет должен вырабатываться самостоятельно" (18%). Кроме того, часть опрошенных не доверяют качеству вакцины, другие считают, что прививка может сделать ребенка инвалидом. 4% россиян считают, что "раньше мы жили и без прививок".

Опрос был проведен 20-22 сентября 2017 года среди 1800 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, 18 сентября уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава "наказывать" родителей за отказ от вакцинации детей. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook.

"Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой "наказывать" родителей непривитых детей неоплаченным больничным", - написала Кузнецова. Ведь в конечном итоге, по ее словам, пострадают дети - они не получат должного ухода, если родитель решит остаться на работе, а не сидеть дома с сыном или дочерью.

Кроме того, непонятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки, указывает омбудсмен.

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