Вместо Абдулатипова в Дагестане временно будет княжить "ЕдРёный" Васильев

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева. Таким образом, он занял пост ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Президент уже провел личную встречу с Васильевым, в ходе которой глава государства объявил о решении назначить парламентария врио главы республики Дагестан. "Вы знаете, что, когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе", - заявил Путин, обращаясь к Васильеву.

В ходе беседы президент РФ также отметил, что Дагестан является очень красивой республикой: "Красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут".

"Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня. Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан - это многонациональная республика, в лице депутатов госсовета Дагестана", - заявил Путин.

Президент РФ также выразил надежду на то, что на новом месте работы Васильев сможет проявить все самые лучшие качества и весь свой огромный опыт работы в МВД и Госдуме. "За эти годы Вы, безусловно, стали тем человеком, которых у нас принято называть политическими тяжеловесами. Вы политик федерального значения, федерального уровня. И, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен для республики", - добавил Путин.

Васильев, в свою очередь, заявил главе государства, что для него стало честью получить такое предложение. По его словам, он отдает себе отчет, насколько непростая стоит задача перед ним. "Я сделаю все, чтобы вы не пожалели об этом. Самое главное - чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше", - пообещал он Путину.

"Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю не понаслышке", - резюмировал Васильев.

Пресс-служба Кремля также опубликовала и указ "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан" за подписью президента РФ.

"В связи с заявлением... Абдулатипова Р.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 ФЗ от 6 октября 1999 г. N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" постановляю: принять отставку... Абдулатипова Р.Г. по собственному желанию и назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой республики Дагестан", - говорится в документе.

В минувший четверг, 28 сентября, уже бывший руководитель Дагестана Абдулатипов, объявивший за день до этого о своей отставке, выступил на сессии Народного собрания республики и попрощался с депутатами, поблагодарив их за работу.

"Есть люди в Москве, которые на ходу бреют зайцев. От них страдали в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения", - заявил тогда Абдулатипов.

"Но решение президента для нас закон, потому что президент не принял бы такое решение без воли Всевышнего. А сопротивляться этой воле нам не положено как людям, которые соблюдают свою веру", - добавил экс-руководитель региона, выступая перед коллегами.

Ранее неофициально сообщалось, что Абдулатипов якобы не ожидал, что его отправят в отставку. Тем не менее 27 сентября его вызвали в Кремль, чтобы обсудить преемников. "Я кого-то назвал, они (администрация президента РФ. - Прим. NEWSru.com) кого-то ищут", - сказал тогда он. Абдулатипов уточнял, что "называл целый ряд фамилий": "Решение принимает президент. Я думаю, что с этим проблем не будет. Единственная моя просьба была - чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки".

В качестве возможных преемников Абдулатипова ранее назывались бывший полпред в СКФО Сергей Меликов, министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и вице-премьер правительства России Александр Хлопонин.

Рамазан Абдулатипов был избран главой Дагестана 8 сентября 2013 года сроком на пять лет. До этого он с начала 1990-х работал в Совете Федерации и Госдуме, курировал национальные вопросы и вопросы развития местного самоуправления, а в 1998-1999 годах был министром национальной политики.

Напомним, на этой неделе продолжится серия губернаторских отставок: свои посты, вероятно, покинут губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания не исключили, что новое назначение, возможно, получит Вадим Потомский. В таком случае регион может сохраниться за КПРФ, от которой избран губернатор, отметили источники. Потомский в декабре прошлого года попал в рейтинг самых низкоэффективных губернаторов.

По некоторым данным, может недоработать свой срок и избранный в 2016 году глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель администрации губернатора Елена Шабаршина ранее стала фигуранткой уголовного дела по подделке результатов выборов в период, когда возглавляла региональный избирком. Признаны виновными в коррупции представители губернатора в Госсовете, а также и. о. главы администрации Михаил Евдокимов и Дмитрий Кирьяков.

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