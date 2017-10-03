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Московский листок

Глава Счетной палаты посетовала на резкий рост бюджетных нарушений

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 0

Глава Счетной палаты посетовала на резкий рост бюджетных нарушений

Сумма выявленных в 2017 году нарушений использования средств государственного бюджета уже превысила итоги прошлого года, заявила глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.

"Год еще не завершен, а количество нарушений, которые мы выявили, уже значительно больше, чем за 2016 год. Если в 2016 году их было на общую сумму 966 млрд рублей, то сейчас уже 1,4 трлн рублей", - сообщила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, наибольшую часть занимают нарушения в сфере бухгалтерского учета — 670 млрд рублей. В области обязательств сверх разрешенных объемов финансирования нарушения выявлены на сумму 298 млрд рублей.

Ранее, выступая в Государственной Думе глава СП заявила, что объем средств, потраченных из бюджета "без достижения социально-экономического результата" за прошлый год по сравнению с 2015 г. увеличился в 12,5 раз, при этом количество выявленных фактов недостоверной бюджетной отчётности за этот же период выросло 5,5 раз. По ее словам, число нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году возросло на 87%, до 965,8 млрд руб.

 

 



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