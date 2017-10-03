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Московский листок

В Госдуме обсудят коллективное чтение молитв до и после заседаний рабочих групп

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 5

В Госдуме обсудят коллективное чтение молитв до и после заседаний рабочих групп

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту рассмотрит вопрос о возможном изменении регламента ГД в связи с чтением молитв в начале и в конце заседаний рабочих групп.

"У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий", - цитирует РИА Новости главу профильного комитета Ольгу Савастьянову.

При этом Савастьянова отметила, что поговорит на эту тему с членами комитета, чтобы понять, "есть ли здесь предмет для обсуждения".

Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Коля с Одесы написал 03.10.2017 20:28
Да,при володине госдура из бешеного принтера превратилась в сборище недоумков(((
Это тенденция-то есть деградация органов власти налицо(((
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Раньше я ,увидев замотушку отходил
ЦЕ-Це написал 03.10.2017 20:10
в другой конец вагона,на всякий случай. А теперь это может оказаться депутатша госдуры!Хотя,всеравно буду отходить- какая разница взорвут тебя с криком "Аллах акбар" или сожгут с криком " За Матильду".
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 03.10.2017 19:53
За 400 тысяч в месяц можно и молитву побубнить
Все равно от думаков обывателю толку мало.
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(без названия)
Перо написал 03.10.2017 19:41
Боже царя Хорони, ничего удивительного среди плешивых отморозков, дельного уже ничего не будет. Ибо болезнь проникла во все органы. Мракобесное слабоумие.
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(без названия)
........ . . написал 03.10.2017 19:32
хе хе. молились ли вы на ночь, депутаты?
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