В Госдуме обсудят коллективное чтение молитв до и после заседаний рабочих групп

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту рассмотрит вопрос о возможном изменении регламента ГД в связи с чтением молитв в начале и в конце заседаний рабочих групп.

"У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий", - цитирует РИА Новости главу профильного комитета Ольгу Савастьянову.

При этом Савастьянова отметила, что поговорит на эту тему с членами комитета, чтобы понять, "есть ли здесь предмет для обсуждения".

Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы.