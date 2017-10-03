Дипломатические отношения между Кубой и США при Трампе продолжают ухудшаться

Руководство США приняло решение о высылке 15 сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне после «акустической атаки» на дипломатический персонал в Гаване, заявил представитель Госдепартамента, передает The Washington Examiner.

«Это решение не сигнализирует об изменении политики в отношении Кубы или о возложении на нее ответственности за атаку. Мы продолжаем дипломатические отношения. Это решение основано на том, что Куба не может обеспечить безопасность посольских работников США», — сказал он.

По его словам, персоналу посольства отводится семь дней на то, чтобы покинуть территорию США.

Ранее СМИ сообщали, что США вышлют из страны две трети сотрудников посольства Кубы.

Напомним, Вашингтон заявил 29 сентября, что отзывает более половины американских дипломатов с Кубы и прекращает оформление въездных виз США на территории островного государства. Как стало известно агентству AP, причиной такого решения Белого дома стали опасения за безопасность сотрудников Госдепартамента, работающих на Кубе.

Таким образом, в американском дипломатическом представительстве на Кубе останется лишь аварийный персонал. Все остальные сотрудники вместе с семьями в ближайшее время покинут территорию островного государства и вернутся домой.

Кроме того, официальные американские власти призвали соотечественников не посещать Кубу из-за "специфических атак", которым подвергались дипломаты США, работающие там.

В августе этого года телеканал CBS сообщал, что у нескольких американских и канадских дипломатов, работавших на Кубе, были диагностированы черепно-мозговые травмы и поражения центральной нервной системы.

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