"А Земля-то плоская!". Лучшая "просветительская программа" российского ТВ

С лёгкой руки нашего премьер-министра за отечественным телевидением закрепился статус "хорошего" и даже "лучшего в мире". Действительно, оболванить за четверть века некогда самый образованный народ, обратить его от веры в научный прогресс во тьму средневековых суеверий могли только спириты и маги уровня Джузеппе Калиостро. Хотя вряд ли изначально стояла задача превращения советского общества в первобытное невежественное стадо. Нужно было лишь подорвать моральные принципы через проповедь эгоцентризма, примат личного удовольствия и потребления, ввести людей в состояние политической апатии, добиться от них некритичного отношения к действиям верховной власти. Но в определённый момент процессы манипулирования общественным сознанием вышли из-под контроля телевизионных служб. Охватившее массы безумие стало рождать собственных чудовищ. ( Свернуть )

Не может быть такого, что человек, не способный к анализу социально-политической ситуации, не свободный в мыслях, станет совершать прорывы в области науки, литературы, искусства, любой творческой сфере. Бездарность, как бы её не возносили и чем бы не награждали, проявит себя никчемными, убогими идеями и произведениями. Талант же, вынужденный таиться и лгать, будет вымучивать вещи, которые (какими бы популярными они не стали в эпоху упадка) со временем возненавидит сам.

Лауреатом премии ТЭФИ-2017 в категории «Просветительская программа» стала «Военная тайна» (телеканал РЕН), автором и ведущим которой является Игорь Прокопенко. Он также является автором передачи «Самые шокирующие гипотезы», в выпуске которой от 25 сентября совершенно серьёзно рассказывалось о теории плоской Земли. Вообще, содержание большинства передач Прокопенко основано на вымысле, слухах, фантазиях или не совсем здоровых, или полуграмотных, или злонамеренных "экспертов". Несколько лет назад 30% россиян утверждали, что Солнце вращается вокруг Земли. В наши дни РЕН-ТВ способствует тому, чтобы число сторонников теории плоской Земли тоже стремительно возросло.

До сих пор наличие на федеральных каналах лженаучных программ многими воспринималось некоей невинной забавой, чудачеством, борьбой за примитивного, серого, поддатого зрителя. Хотя среди наводнивших эфир народных целителей, астрологов, экстрасенсов, уфологов давненько уже наткнуться на настоящего учёного очень трудно. А факт, что в 2017 году на российском телевидении лучшей просветительской программой признаётся откровенный бред, может считаться доказательством превращения России в страну "третьего мира" в культурном отношении. В реальности никаким просвещением "Военная тайна" не озабочена. Она призвана воздействовать на самые низменные инстинкты, насаждать и поощрять невежество и мракобесие. Единственная её "заслуга" - остервенелое антизападничество. Пример данного обладателя "ТЭФИ" демонстрирует, что чем более дикими и безумными выглядят истории, как "хорошую Россию" обижает "нехорошая Европа", тем меньше требований к качеству подобных программ. Лауреатство детища РЕН-ТВ - это окончательная дискредитация телевизионной премии.

Символично, что практически одновременно на плоды деятельности Игоря Прокопенко обратило внимание научное сообщество. Он включён в десятку претендентов на звание академика ВРАЛ (ВРунической Академии Наук), и может стать обладателем статуэтки "Грустный рептилоид". Игорь Станиславович, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании РЕН ТВ, удостоился этой чести как автор серии лженаучных книг, вышедших общим тиражом более 500 тысяч экземпляров. Среди соперников астролог Павел Глоба, известный множеством несбывшихся прогнозов; богослов митрополит Иларион, насаждающий кафедры теологии в светских вузах; конспиролог и целитель Жданов, рассказывающий о моче и трупиках бактерий в вине; Клёсов - создатель "ДНК-генеалогии", утверждающий, что русская равнина является прародиной человечества; Ольга Ковех - главный врач ВИЧ-диссидентских групп...

Учёные РАН, создавшие ВРуническую академию лженаук, определяют её как «престижную организацию, членами которой становятся лица, сделавшие выдающийся вклад в российскую лженауку. Первыми действительными членами ВРАЛ стали Трофим Лысенко (посмертно), Джуна (посмертно) и Амвросий Амбруазович Выбегалло (виртуально)». Надо полагать, что "Грустный рептилоид" не менее престижен, чем "ТЭФИ". Или, наоборот", нынче "ТЭФИ" награждением Прокопенко достигла уровня престижности победителя конкурса ВРАЛ. С чем "лучшее в мире" телевидение и можно поздравить.

...Комитет Государственной думы по контролю и регламенту рассмотрит вопрос о возможном изменении регламента ГД в связи с чтением молитв в начале и в конце заседаний рабочих групп, - сообщает РИА "Новости".

Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. Что ж, Дума такая, какую избрал народ. Что на зеркало пенять?