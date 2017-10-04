Без участия путан выборы Путина будут нелегитимными

Для начала информация к размышлению из Сети от 7 сентября. «В Высшей школе экономики проанализировали один из крупнейших сайтов сексуальных услуг в Москве, чтобы выяснить логику ценообразования на рынке коммерческого секса в интернете.

Исследование провели кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Елена Покатович и студент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владислав Матюшонок.

Они изучили более 1800 анкет проституток и отобрали 200 из них. В каждой анкете указаны подробные данные: возраст, рост, вес, объём груди, набор и стоимость услуг, а также расположение апартаментов» (https://tjournal.ru/59185-vshe-izuchila-pochti-2-tysyachi-anket-prostitutok-dlya-issledovaniya-rynka-seksualnyh-uslug ).

Что сразу бросается в глаза? Авторы исследования называют этих падших милашек своими именами, отбросив всякие эвфемизмы вроде «ночные бабочки», «труженицы панели» или «жрицы любви» и т.п. Проститутки-с…

Меня, например, логика ценообразования их услуг не шибко интересует. Меня давно занимает слепота наших правоохранителей, которые в упор не замечают эти анкеты.

Вот молодого слесаря, который в своей личной страничке пририсовал батюшке усы, оперативники ФСБ «замониторивают» в самой отдаленной, забытой богом кировской глубинке. Потом его судят за «оскорбление чувств верующих».

А то, что сутенеры свободно рекламируют «прелести» своих наложниц, в МВД и Следкоме в упор не замечают. Не будем вдаваться в подробности, почему. Ответ очевиден. Крышуют.

Где у нас МВД? Возле метро «Октябрьская». Наберите в поисковике «Проститутки у метро «Октябрьская» - и вот они, миленькие, все как на подбор. Цена за 1 час, за 2 часа, за ночь.

А Администрация президента на Старой площади у какого метро? Правильно, ближе всего метро «Лубянка». Набирайте смело «Девочки у метро Лубянка» и получите свое.

Насчитав сто таких сайтов, я сбился со счета и плюнул на это дело. Лишнее расстройство.

Ясно одно: мы имеем дело с хорошо разветвленной сетью интим-услуг. И совершенно очевидно, кто с нее получает свой «налог на похоть». На Старой площади и получают. Или пусть они меня опровергнут. Дескать, невиноватые мы.

20 дней прошло со дня обнародования ВШЭ своей веселенькой «порнушки». И мы что-то не слышим, чтобы «гвардейцы кардинала» разгромили эти притоны и разом заблокировали порталы с полуголыми девками.

Даже Роскомнадзор не видит в них ничего запретного. Оно и понятно: путаны же не против существующего режима, верно? А вдруг новый президент все это похерит и лишит их законного заработка? Вот к ФОРУМу.мск он всегда найдет повод придраться.

Хотя тут невооруженным глазом видно нарушение сразу двух статей УК РФ – 240 и 241. Сиречь «вовлечение в занятия проституцией» и «организация занятия проституцией» (содержание притонов).

Авторы исследования о ценообразовании секс-услуг отобрали 1800 анкет. А сколько таких в Москве и по стране? Миллионы. Даже в каждом небольшом городке вроде Малаховки. А разве не романтично звучит «Проститутки Новой Каховки»? или, «Шлюхи из Жердевки»?

Конечно, это не какие-то искательницы приключений и легкого заработка. В большинстве своем это самые настоящие секс-рабыни, которые живут по месту оказания услуг на съемных квартирах.

Они под жесткой охраной сутенеров, у которых их документы, без права безнадзорного выхода на улицу. Как рассказывали, некоторых сразу сажают на наркотики.

Предстоящие выборы президента будут очень напряженными. Судьбу главного кресла страны может решить один голос.

Режим во имя желанной явки готов запустить в конкуренты «главному кремлевскому кандидату» Ксюшу Собчак, держа в уме пани Поклонскую и дважды судимого Навального.

А тут – миллионы не охваченных агитацией проституток. Не по-хозяйски как-то.

Честно говоря, мне не очень понятно, почему такой мощный резерв находится без внимания ЦИКа и лично г-жи Памфиловой.

Этих девиц никто не лишал ни активного, ни пассивного избирательного права.

И Центризбирком, как представляется, должен сделать все, чтобы 18 марта они смогли опустить свои бюллетени в прозрачные избирательные урны.

Без их участия выборы будут просто нелегитимными.