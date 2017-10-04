Украина подтвердила европейский выбор геноциом стариков

Мы много пишем о геноциде людей пенсионного возраста в РФ. Но есть страны, где все гораздо хуже. И это не Африка.

28 сентября, стало известно, что Международный валютный фонд одним из основных условий для сотрудничества с Украиной назвал проведение пенсионной реформы. В МВФ потребовали от Киева сократить дефицит пенсионного фонда и повысить пенсионный возраст.

Киев взял по козырек и Верховная рада приняла большинством голосов проект пенсионной реформы - минимальная пенсия в стране должна подняться на 140 грн ($5,25, или 303 руб.). Таким образом, минимальная пенсия должна составить 1452 грн(3150 руб.).

При этом одновременно с повышением минимального уровня пенсий должен повыситься и требуемый для выхода на пенсию стаж. Минимальный стаж работы с выплатой страховых взносов для выхода на пенсию в 60 лет должен к 2028 году подняться на 20 лет — с 15 до 35. При этом в 2018 году минимальный уровень оплаты труда на Украине, по предложению правительства, должен составить 3723 грн (8077 руб.). Сейчас он находится на уровне порядка 1600 грн (3471 руб.).

- Вот попробуйте прожить в России на 3 тысячи рублей, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - При этом надо ходить на работу, что-то там делать. А пенсионеру, которому на работу не нужно, прожить требуется на 3150. Это, если грубо, 100 рублей в день. На эти деньги нужно не только прокормиться, но и заплатить за квартиру, трунспорт, купить лекарства... Кстати, цены на продукты питания на Украине сильно поднялись, и теперь уже вполне приблизились к российским. В общем - это замечательная реформа, сравнимая с блокадой Ленинграда. Тоже, кстати, устроенной рафинированными европейцами - немцами, финнами... Зато Европа получит отличную колонию, с населением, вымуштрованным голодом, практически без стариков и инвалидов. Готовых браться за любую работу с оплатой, которая у настоящего европейца вызовет только приступ хохота.