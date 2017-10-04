В РФ официально признано наказание за намерения

Завтра, 4 октября, патриоты будут отмечать 23-ю годовщину того, как выдающийся патриот Б. Ельцин подавил в Москве проклятый майдан, который организовали горлопаны в Думе. Слава богу, нашлись истинные патриоты в армии, которые из танковых пушек расстреляли тех проклятых майданщиков, чтобы в России стало то, что есть.

И продолжатели дела Ельцина - артисты, играющие роль В. Путина, ставленника Б. Ельцина, - удачно давят в зародыше майдан, который хочет организовать Навальный. Посему Навальный опять на нарах, и все запутинские патриоты по этому поводу радостно ликуют.

Я не хотел реагировать на арест Навального, поскольку уже (и опять) подготовил нечто вроде советов ему, и хотел эти советы опубликовать после того, как Навального выпустят на свободу. А пока Навальный сидит, хотел дать цикл своих работ по древней истории.

Но как не отреагировать, если оппозиционная пресса арест Навального дружно не восприняла как новость, о которой следует сообщить читателям? Молчит «свободная пресса».

Зато холуи фашистского режима ликуют, вот, к примеру, их радостное сообщение под заголовком «Допрыгался: Навальный получил 20 суток»:

«Двадцать суток административного ареста получил в понедельник известный блогер Алексей Навальный, позиционирующий себя кандидатом в президенты на выборах 2018 года и устраивающий этой осенью свои «предвыборные» митинги в разных городах России.

Полиция задержала Алексея Навального в Москве 29 сентября при попытке выехать в Нижний Новгород, где он должен был принять участие в ставшей несанкционированной акции протеста оппозиции. Городские власти Нижнего сначала согласовали альтернативный вариант проведения митинга, а потом отозвали свое согласование. Между тем, Навальный на своей странице в Фейсбуке призвал всех приходить на эту акцию, репостнув сообщение одного из сотрудников ФБК».

Смотрите, что происходит. Фашистский режим Кремля ввёл наказание за «призывы». С точки зрения остального мирового сообщества это фашистская дикость, поскольку мировое сообщество если и допускает наказание за слово, то только за «подстрекательство» к небольшому кругу преступных деяний, а подстрекательство это не призыв.

А почему на Западе призывы не наказуемы?

Потому, что представители власти, как все граждане, тоже имеют свободу слова, и представители власти тоже могут призвать граждан не совершать не нравящихся власти деяний. К примеру, призвать их не слушать призывы лиц, которых представители власти не любят.

Ну, а что получится, если на Западе будут наказывать за призывы?

Получится, что представители власти на Западе, как люди (как сумма интеллекта и совести) не имеют авторитета у народа, а те, кого власти не любят, - имеют. Так? Да, так!

И Западу такой итог сильно не нравится, поскольку сразу же возникнет вопрос - тогда почему у власти находятся те, кто не имеет у народа авторитет, а не те, кого народ слушает? Используя российские фамилии, почему у власти какие-то медведево-собянины, а не Навальный?

Вернёмся домой и продолжим гипотетический пример - представим, что путины, Медведев, Зюганов или Жириновский лишены власти и как обычные люди призывают граждан к чему-то. Ну, кто их будет слушать, ну, кому они нужны?? Кто их без должностей будет уважать, да и за что их без охраны и спичрайтеров уважать, как людей?

Напомню факт, который в Раше уже принимается, как должное: ни Ельцин, ни путины, при всём многообразии артистов, играющих их роли, никогда не участвовали в дискуссиях даже с подставными «оппозиционерами» типа Зюганова или Жириновского. То есть кремлёвские сидельцы отказом от дискуссий внятно показывали, что без властной должности они, как люди, совершенно пустой ноль.

Вы присмотритесь к предвыборным дискуссиям кандидатов в президенты, скажем, в США. Ведь эти дискуссии показывают, что те же Обама или Клинтон, тот же Трамп являются умными и порядочными людьми сами по себе, потому что они не боятся вопросов, поступающих не от купленных ими же журналистов, а от реальных конкурентов. Отказ от дискуссии - это официальное объявление о том, что ты тупой и трусливый подлец, и у тебя один способ, не показать свою подлость и тупость, - избежать дискуссии.

Точно так же обстоит дело и с призывами. Ну, призвал Навальный кого-то к чему-то, что власти не нравится. Но ведь и власть может призвать тех же людей не слушать призывы Навального. Так ведь? Но власть понимает, что представляющие власть лица тупые и подлые настолько, что никакой народ их слушать не будет. Посему для фашиствующих подлецов в Думе и Правительстве (как в Москве, так и на местах) один выход - расправа для всех и наказание для тех, кого народ реально уважает.

Блогер Алексей Навальный арестован за противозаконные призывы принять участие в несанкционированном митинге, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону", - сказал он.

Мне скажут, что Навальный призывает тупую часть народа (то, что Навального слушают, якобы, «малолетние дебилы», греет самомнение нашего «пацроиота»). Простите, ну, а кто сказал, что вы, холуи фашистов, являетесь умной частью народа? Понятно, что вам так кажется, понятно, что в своём уме вы уверены, но если бы вы, всегда поддерживающие любую власть, были умными, то Россия не была бы в таком дерьме.

Повторю, подстрекать может любой дурак или подлец, даже тот, кого люди видят первый раз, и наказание за подстрекательство (агитацию и пропаганду) допустимы! А вот призывать народ может только народный авторитет - тот, кого народ уважает.

И наказание фашистского режима для тех, кого народ слушает, - это расправа фашистов над антифашистами. Не нравятся тебе, фашистская сволочь, их призывы - призови сам к тому, что считаешь правильным.

А раз народ тебя не слушает… Возможно ты просто дурак, а, возможно, тебе воровать надо меньше. А наказание за призывы, установленное в законах, это официальное признание тупой мерзости представителей власти. Всех ветвей власти.