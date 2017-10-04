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Московский листок

Начальник генштаба обвинил во взрывах на воинских складах космические силы

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

украина космос взрыв
Начальник генштаба обвинил во взрывах на воинских складах космические силы

До и после чудовищного пожара в Винницкой области над складом боеприпасов в Калиновке были замечены различные неопознанные космические аппараты. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. По словам генерала армии, в момент ЧП отмечалось отсутствие связи в некоторых силовых структурах.

«Я не буду их называть, так как это предмет следствия. Появление различных космических аппаратов над складом до, во время и после этого события», — пояснил Муженко, уточнив, что взрывы были диверсией, о чем свидетельствуют несколько моментов.

Начальник Генштаба ВСУ также добавил, что во время катастрофы также было повреждение системы связи. Есть небольшая вероятность, что это случайность, причиной которой стали ремонтные работы.

«Дальше было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией», — добавил Муженко.

Генерал уверен, что все указанные события — совсем не являются случайным стечением обстоятельств. И взрывы на складах в Калиновке были заранее спланированы, причем к этой акции оказались причастны неизвестные силы из космоса.

От редакции: К словам генерала нужно отнестись с самой большой серьезностью. А как иначе? Впервые начальник генштаба крупнейшей армии Европы обвиняет космические силы в нападении на Землю.

Первая версия - классическая, как Голливуде, инопланетяне вторглись на Украину. Почему именно на нее? Ну потому что если они уничтожат украинский военно-промышленный комплекс, то дальше Земля останется абсолютно беззащитной. 

Кстати, в последние 25 лет уничтожением украинского ВПК занимались сами украинцы, что требует самого серьезного расследования - не скрывались ли за украинскими олигархами агенты враждебных космических сил?

Вторая версия - это ВКС России. На сегодня Россия единственная на пладенте Земля страна, переименовавшая свои ВВС в Военно-космические силы. Можно считать это явкой с повинной.

Ну и третья версия - это традиции Зпорожского казачьего воинства, которыми так богаты Вооруженные силы Украины. А главнейшей доблестью запорожцев было умение допиваться до зеленых чертей. С поправкой на современную эпоху - до "зеленых человечков".

А.Б.



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