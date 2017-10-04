На Дагестан "бросили" целого вице-спикера Думы

Впервые в постсоветской истории Дагестан возглавил выходец из другого региона. Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, и временно исполняющим назначен вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев.

По традиции еще с советских времен власть в Дагестане распределяется так, чтобы представители одного этноса не занимали посты главы региона, премьера и главы парламента. В последние годы высший пост по очереди занимали даргинцы и аварцы. И получается, после аварца Рамазана Абдулатипова пост должен был занять даргинец. Решение о назначении в Дагестан Владимира Васильева стало неожиданным даже для его фракции.

Ушедший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал причиной отставки возраст — ему 71 год. Но Владимир Васильев всего на три года его моложе, ему 68.

СМИ называли основным кандидатом на этот пост замглавы Росгвардии Сергея Меликова, однако он отказался от предложения возглавить Дагестан.

- Васильев, наверно, самый интеллигентный и симпатичный из руководителей "Единой России", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но зачем ему, вице-спикеру Думы на старости лет сдался Дагестан? Он, конечно, генерал и в республике, в которой постоянно что-то случается, ему самое место, но зачем Васильеву этот геморрой? Синекурой это назначение не назовешь. Что касается безмерного обогащения, то в гробу карманов нет, и такой человек, как Васильев, должен это сознавать отчетливо. Но больше всего удивляет манера Путина делать такие кадровые назначения, которых никто не ожидает. Это разве допустимо в стране, которая называет себя демократической? Схема почти неприличная: назначается человек, о котором в регионе и знать не знали, потом через несколько месяцев все вдруг настолько его возлюбят, что проголосуют на 70 процентов... Модель обкатанная еще на выборах в Химках 2012 года, когда в жеско политизированном горде вдруг появляется мализвестный человек вообще из Тулы - и через полтора месяца выигрывает выборы у людей с федеральной известностью. А через два года пишет прошение об отставке в связи с двумя уголовными делами... Или только что прошедшие выборы в Севастополе - в городе ни одного местного в правительстве выше уровня департамента, 3,5 тысячи исков администрации по отъему земельных участков у горожан, бешеный рост цен - и новый губернатор побеждает в первом туре с разгромным счетом. Тут комментировать нечего. Я понимаю, если б такая схема управления вилайетами существовала бы в Османской империи, но у нас вроде бы федерация, вроде республика...