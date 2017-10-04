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Московский листок

"Умные" часы обложили налогом на болванки

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 1

"Умные" часы обложили налогом на болванки

Правительство России внесло "умные" часы в перечень предметов, облагаемых авторским сбором - так называемым налогом на болванки в размере 1% от стоимости техники. Соответствующее постановление Кабинет министров опубликовал на официальном веб-ресурсе правовой информации. Постановление вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.

С ходатайством о внесении Smart Watch в перечень облагаемых авторским сбором в июле месяце текущего годы выступил Минкульт. В министерстве считают, что такие часы позволяют копировать аудиовизуальный контент непосредственно в память устройства с последующим воспроизведением без подключения к смартфону.

Цифровые фото- и видеокамеры из перечня исключили.

Авторский сбор с оборудования в размере 1% от таможенной стоимости взимает Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. Сейчас его собирают с продаж дисков, флешек, смартфонов, фотоаппаратов с функцией записи и воспроизведения и др.

В 2015 г. отчисления составили 2,2 млрд руб. За 2016 г. данных нет.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Удивительна сама логика налога на болванки
бивис написал 04.10.2017 10:41
Вот, скажем, в магазине продаются ножи&#8230; Ими можно резать хлеб, чистить картошку, а можно и убить человека. Так следуя логике этого налога, всех покупателей надо сажать в тюрьму, ибо нельзя гарантировать что они этим ножом никого не прирежут
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