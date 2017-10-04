"Умные" часы обложили налогом на болванки

Правительство России внесло "умные" часы в перечень предметов, облагаемых авторским сбором - так называемым налогом на болванки в размере 1% от стоимости техники. Соответствующее постановление Кабинет министров опубликовал на официальном веб-ресурсе правовой информации. Постановление вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.

С ходатайством о внесении Smart Watch в перечень облагаемых авторским сбором в июле месяце текущего годы выступил Минкульт. В министерстве считают, что такие часы позволяют копировать аудиовизуальный контент непосредственно в память устройства с последующим воспроизведением без подключения к смартфону.

Цифровые фото- и видеокамеры из перечня исключили.

Авторский сбор с оборудования в размере 1% от таможенной стоимости взимает Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. Сейчас его собирают с продаж дисков, флешек, смартфонов, фотоаппаратов с функцией записи и воспроизведения и др.

В 2015 г. отчисления составили 2,2 млрд руб. За 2016 г. данных нет.