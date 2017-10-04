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Московский листок

Мадуро поблагодарил жизнь за существование Путина

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 4

Мадуро поблагодарил жизнь за существование Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая в Москве на форуме "Российская энергетическая неделя" поблагодарил жизнь, за то, что в мире существует президент России Владимир Путин. "Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер стран с быстро развивающейся экономикой - это Владимир Путин", - цитирует Газета.Ру Мадуро.

Отметим, что российский бюджет в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Боливарианская Республика Венесуэла не выполнила обязательства по погашению кредита, выданного этой стране по соглашению 2011 года. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обратилась к России с просьбой о проведении реструктуризации госдолга перед Москвой. "У нас было обращение коллег из Венесуэлы о том, чтобы провести такую реструктуризацию, (у них) сложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов с одной стороны, с другой стороны — осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена. Уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение с Венесуэлой", сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума-2017.

В сентябре прошлого года правительство уже согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на $2,84 млрд, в частности. Москва разрешила отсрочить часть выплат по нему до 2019-2021 годов, а остальное погасить в течение пяти лет с марта 2017 года. Известно, что 31 марта 2017 года в Россию должен был поступить транш суммой 362 миллиона долларов, однако страна просрочила платёж.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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87909
патриот совсем истинный написал 04.10.2017 11:36
Все правильно,а че не поблагодарить?Вы главное денег подольше давайте,они дольше и благодарить будут.Только никогда не спрашивайте про возврат.обидятся и больше спасибо не скажут.Вот если мне родная партия и правительство дадут сто рублей,я тоже поблагодарю.А если сам наш горячо любимый президент даст тысячу.я еще сильнее поблагодарю.А тут миллионы.Миллиарды?!Я и цифирь таких не знаю,но знающие арифметики посчитали,что если все эти миллиарды разделить на всех жителей России.то поболе тысячи рублей придется.И почему я не венесуэлец?А также кубинец.вьетнамец,босниец и прочее....Вот поэтому мы все,146%,и любим Владимира Владимировича,щедрая душа,всем прощает.Эх,мне бы кто за квартиру долги простил.Пойду хлебну боярышника.а то еще думать начну.а почему всем этим прощает,а своим нет?
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Чависты деградировали
фыва-23 написал 04.10.2017 11:31
И Мадуро стал фашистским холуем. Уго Чавес до такого не опускался.
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Re:
корнхолио написал 04.10.2017 11:31
наверняка рассчитывает на оба варианта. Лизнул-то неподецки)))
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(без названия)
кпр написал 04.10.2017 11:24
Интересно долг списать надо или кредит новый получить?
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