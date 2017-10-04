Мадуро поблагодарил жизнь за существование Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая в Москве на форуме "Российская энергетическая неделя" поблагодарил жизнь, за то, что в мире существует президент России Владимир Путин. "Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер стран с быстро развивающейся экономикой - это Владимир Путин", - цитирует Газета.Ру Мадуро.

Отметим, что российский бюджет в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Боливарианская Республика Венесуэла не выполнила обязательства по погашению кредита, выданного этой стране по соглашению 2011 года. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обратилась к России с просьбой о проведении реструктуризации госдолга перед Москвой. "У нас было обращение коллег из Венесуэлы о том, чтобы провести такую реструктуризацию, (у них) сложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов с одной стороны, с другой стороны — осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена. Уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение с Венесуэлой", сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума-2017.

В сентябре прошлого года правительство уже согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на $2,84 млрд, в частности. Москва разрешила отсрочить часть выплат по нему до 2019-2021 годов, а остальное погасить в течение пяти лет с марта 2017 года. Известно, что 31 марта 2017 года в Россию должен был поступить транш суммой 362 миллиона долларов, однако страна просрочила платёж.