С нового года в РФ могут резко подорожать автомобили

С начала следующего года в России могут существенно подорожать автомобили с двигателями мощностью от 150 л.с. Как передает РИА Новости, это следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета на 2018 год, в котором содержатся нормы по увеличению с 1 января утилизационного сбора на автомобили на 15%, а также ставок акцизов на автомобили с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил.

В настоящее время ставка на автомобили с двигателями 150 л. с. и выше составляет 420 рублей за одну "лошадку". В случае утверждения законопроекта данная сумма возрастет до 437 рублей.

Кроме того, правительство немерено ввести новые категории: за автомобили мощностью от 200 до 300 л. с. придется платить 897 рублей, от 300 до 400 л. с. — 925 рублей, от 400 до 500 л. с. — 965 рублей, а все, что свыше, — 1084 рубля. Причем платить будут все, независимо от того, где и каким способом собирается конкретная модель. По предварительным подсчетам средняя цена автомобиля с двигателем от 200 лошадиных сил увеличится на сто тысяч рублей, а, например, машины 300-сильными моторами станут дороже на 150 тысяч рублей.

Кроме того, повышение утилизационного сбора на 15% приведет к тому, что за легковой автомобиль первой категории будет уплачиваться сбор в размере 50 830 рублей (повышение на 6630), за машины второй категории — 101 660 рублей (повышение на 13 260), третьей — 131 790 (повышение на 17 190), четвертой — 208 840 рублей (повышение на 27 240).