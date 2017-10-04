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Московский листок

Низкооплачиваемая профессия учителя и уважения не вызывает в буржуазном расеянском обществе

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

деградация школа сырьеваяимперия социальный регресс
Низкооплачиваемая профессия учителя и уважения не вызывает в буржуазном расеянском обществе

Школьный учитель, по словам россиян, в должен, прежде всего, проявлять доброжелательность (30%) и любовь к детям (26%), в то же время являться компетентным специалистом (28%), сообщает ВЦИОМ. 

Немного реже россияне говорили о том, что учитель должен быть терпеливым (13%) и справедливым (11%), в целом образованным человеком (16%) и хорошим психологом (13%), показывают результаты опроса, проведенного в преддверии Всемирного дня учителя. 

Вместе с тем 42% опрошенных считают, что учителя утрачивают уважение в обществе (в 2010 году так ответило 47%). В свою очередь каждый пятый (20%) сказал, что учителя стали пользоваться большим уважением (16% было в 2010 году). 10% ответить затруднились. 

Социологи также поинтересовались у россиян о том, насколько доходными, высокооплачиваемыми им представляется профессия учителя (предлагалось оценить по пятибалльной шкале, где 1 - "низкодоходная, не высокооплачиваемая", 5 - "очень доходная, высокооплачиваемая", 3 - "затрудняюсь ответить"). 

Согласно данным опроса, средняя оценка доходности профессии учителя после пикового значения 2013 году (2,77 балла), снизилась - до 2,33 баллов в 2017 году. 

Желанность профессии для детей по аналогичной системе оценивается выше - 2,86 балла, что, однако, ниже показателя 2014 года (3,14). 

Всероссийский телефонный опрос был проведен 20-21 сентября среди 1200 респондентов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Печально всё это. И даже не то, что учитель из профессии практически сакральной в СССР превращается в прислугу, а то, что героический по сути труд учителей общество (которое они и спасают от деградации) не способно оценить - родители тех детей, которых и воспитывают эти герои. Вшивый патриотизм россиянского сепаратного розлива, с его триколоришками и недомолвками по многим историческим вопросам - вот что не заслуживает уважения. Уважения учителей. И конечно же, обязанные как-то связывать историю воедино, в целостую картину (финал котрой, нынешний сырьево-имперский крайне печален), учителя тоже не выигрывают в глазах общества - понятно, почему. Казёный патриотизм, втюхиваемый помимо знаний - помеха обучению существенная, ведь любить родину бОльшую, которая и была механизмом социального прогресса, теперь всё сложнее, объяснять, что одинокая Россия и стала такой сырьевой прислужницей развитых экономик потому что СССР "распался". Впрочем, знания - лечат. Я как-то по жизни окружён учителями, которые учат всё новые поколения - вовсе не за зарплату, а если б и её не было, учили бы за пенсию. И вот они прекрасно понимают, что социальный регресс надо станавливать на доступном им уровне, и что бы не бурчало буржуазное общество - это они, учителя, его духовные властители, а не папики-менеджеребцы, сдающие детей "шоп присмотр был".  

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