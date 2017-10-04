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Московский листок

Медведев: Россия вернула себе статус аграрного государства

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

Медведев: Россия вернула себе статус аграрного государства

Россия вплотную подошла к исполнению доктрины продовольственной безопасности и вернулась в число ведущих аграрных стран, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии выставки "Золотая осень".

«По сути можно сказать, что мы близки к исполнению доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо, когда мы ее разрабатывали, очень многие позиции заложенные казались очень труднодостижимыми, но они достигнуты. По сути Россия вернулась в число главных аграрных стран мира и это здорово», - цитирует главу правительства RNS.

«Мы стали в целом производить больше мяса и мясных продуктов, ускорили обновление парка сельхозтехники. Развивается пищевая промышленность. Ожидаем, что в этом году ее рост составит почти 3,5%», — добавил он.

Отметим, что согласно данным Еврокомиссии, экспорт из ЕС в Россию сельскохозяйственной продукции за счет продажи товаров, не затронутых российскими контрсанкциями достиг рекордного уровня.

Общий сельскохозяйственный экспорт ЕС в июле нынешнего года составил 11,3 млрд евро, что на 7% больше по сравнению с июлем 2016 года.

Наибольший рост продовольственного экспорта по всем направлениям зафиксирован по статьям вина и алкоголя (не затронутым российскими контрсанкциями), а также сухого молока.

 



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