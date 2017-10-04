Дворкович похвалил главу Минтранса за решение проблемы с "Вим-Авиа"

Глава Минтранса Максим Соколов успешно справился с возвращением туристов "ВИМ-Авиа" в Россию, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах выставки "Золотая осень".

«Если говорить конкретно о возвращении туристов домой, он, конечно, справился абсолютно. Сам возглавил штаб и справился с возвращением туристов домой. Все остальное не буду комментировать", - цитирует Дворковича RNS.

На вопрос, ожидаются ли кадровые перестановки из-за ситуации с прекратившей чартерные полёты авиакомпанией «ВИМ-Авиа», Дворкович ответил, что «это не его прерогатива».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича, отвечающего в правительстве за транспорт, в невнимании к авиационной отрасли после кризиса в авиакомпании ВИМ-Авиа.

"Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?" - сказал Путин, обращаясь к Дворковичу.

Министру транспорта Максиму Соколову Путин объявил о неполном служебном соответствии. "Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем", - сказал Путин на встрече с правительством.