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Московский листок

Национальный Лидер сырьевой империи даст всем странам пример в борьбе с двойными стандартами

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 1

терроризм днр лнр испания каталония
Национальный Лидер сырьевой империи даст всем странам пример в борьбе с двойными стандартами

Путин отметил, что участившиеся террористические акты в различных уголках планеты свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.

«Мы выступаем за комплексный подход противодействия терроризма, распространению его идеологии, финансирования незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики двойных стандартов в борьбе с главной угрозой современности», - говорится в приветствии Владимира Путина участникам открывшегося в Краснодаре 16 совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

Текст приветствия зачитал директор ФСБ России Александр Бортников. Владимир Путин подчеркнул, что серьезную опасность представляют иностранные террористы, которые прошли подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны.

От редакции: Всячески, всемерно поддерживая инициативу и почин нашего бессменного Национального Лидера, хотим его расширить и углУбить! А именно - начать борьбу ещё и с двойными стандартами в области межународного сепаратизма. А то странно выходит - в Донбассе уже который год "Русская весна", а вот Каталонии, как вчера в кругу дипломатов вполне чётко высказался Путин, из Испании выходить - это уже кризис, который требуется преодолеть. Может, лучше преодолеть шизофрению правящего в РФ класса и заодно преодолеть постсоветские границы - тогда и терроризму места не останется?

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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ТФК написал 04.10.2017 14:28
Показал пример в борьбе с двойными стандартами.
Не заметил кому он там показывал. Наверно из сортира показывал.
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