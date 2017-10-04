"Изнасиловал, извинился и снова изнасиловал": очередная актриса требует судить Полански

Ренате Лангер, завершившая карьеру немецкая актриса, обратилась в полицию Швейцарии с заявлением о том, что режиссер Роман Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года, когда ей было 15 лет.

Лангер стала четвертой женщиной, которая публично обвинила режиссера в сексуальном насилии. Она предоставила The New York Times копию письма в адрес полиции и уже встретилась со следователями на прошлой неделе.

В Швейцарии не действует срок давности по делам о сексуальном насилии в отношении детей, однако закон ограничивает судебное преследование по делам, которые произошли много лет назад. Лангер надеется, что ее жалоба будет рассмотрена. Решение о возбуждении дела будет принимать прокуратура Берна.

Бывшая актриса рассказала, что хранила молчание, чтобы не травмировать своих родителей и не шокировать близких. До сих пор она обсуждала пережитое только со своим бойфрендом. "У моей матери был сердечный приступ. Мне было стыдно и страшно говорить с ней об этом", - говорит она.

Ренате Лангер познакомилась с Романом Полански, когда, будучи старшеклассницей, работала в модельном агентстве в Мюнхене. С разрешения родителей она навестила режиссера в его доме в швейцарском Гштааде, чтобы обсудить возможную роль в кино. Она утверждает, что Полански изнасиловал ее в спальне своего дома, несмотря на оказанное сопротивление. На следующий день девушка покинула Гштаад, но из-за стыда и страха не рассказала о произошедшем родителям.

Через месяц после этого Полански связался с ней, извинился за свое поведение и предложил роль в фильме "Что?" с Марчелло Мастроянни. Этот фильм критики позже назвали эротической версией "Алисы в Стране чудес". Лангер согласилась при условии, что к ней будут относиться профессионально.

Девушка в одиночку прилетела в Рим и получила небольшую роль в фильме. По ее словам, Полански не пытался приставать к ней. Но однажды в Риме, когда она была одна в доме, он снова изнасиловал ее. Лангер пыталась защититься и бросила в режиссера бутылку вина, а затем флакон духов. "Это повлияло на всю мою жизнь", - говорит она.

- Я так понимаю, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что теперь уже точно следующий фильм режиссёра будет называться "Изнасилование по-лански или Изнасилованные Полански", как-нибудь так, в фильме режиссёр устроит оргию в духе 1970-х с бабулями и снимет её в соавторстве с Ларсом Фон Триером. Ведь в киносреде уже стало хорошим тоном иметь на себе подобную печать - глядишь, на старости лет и роль предложат, ведь её то ли изнасиловал, то ли даже по согласию - сам Полански! Комизм ситуации, правда, не в его стиле, а скорее в духе Вуди Аллена, но надо ковать железо, пока горячо. Само описание второго "изнасилования" с летающими бутылками вина (видимо, до того выпитыми в романтической обстановке) и флаконами духов так и просит экранизации - правда, изюминкой сюжета будет не сам акт, а вот это гениальное "изнасиловал и извинился". Работать в модельном агентстве - это по-детски, а вот вменяемое ею Полански это уже не по-детски... Смешной этот буржуазный мирок - впрочем, разбираться, кто там кого изнасиловал (может, как в "Лолите", всё вышло-то и наоборот?) компетентным органам, а режиссёр на старсти лет поимел славу жеребца всея Голливуда, и тоже наверное не в обиде на "жертв", не то что покойный Хью Хефнер, жена которого предпочла тусовку в соцсетях наблюдению за его несексуальной смертью...

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