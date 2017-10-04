Правительство отказалось выводить из офшоров крупные российские компании

Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системообразующих компаний из офшоров в российскую юрисдикцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник знакомый с соответствующим докладом первого вице-премьера Игоря Шувалова президенту Владимиру Путину.

В документе отмечается, что "применение принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом". Риски возникнут за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, в связи с чем утверждение единых критериев "системности" организаций признано нецелесообразным, говорится в докладе Шувалова.

По его мнению, принятые в 2014-2016 годах меры стимулирующего характера в целях повышения привлекательности юрисдикции Российской Федерации для системообразующих организаций российской экономики на данном этапе вполне достаточны.

Как отмечает Росбалт, ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию путем отказа в господдержке и госконтрактах системообразующим компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции.

Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, Россия — в списке мировых лидеров по объему выведенных в офшоры средств. В 2016 году граждане РФ хранили в офшорах около 60 трлн рублей — около 60% ВВП страны.