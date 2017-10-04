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Московский листок

Навальный предложил провести протестные акции в день рождения Путина

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

Навальный предложил провести протестные акции в день рождения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающей 20 суток административного ареста за нарушения правил проведения митинга, предложил своим сторонникам 7 октября выйти на пикеты в 80 городах страны, в том числе в Москве и Петербурге, сообщает "Интерфакс".

На сайте оппозиционера сообщается, что в городах России, где есть штабы Навального, пройдут пикеты. Участники акции будут требовать политической конкуренции и допуска на выборы любых кандидатов, способных собрать необходимые для выдвижения 300 тыс. подписей.

Главное мероприятие, по словам Навального, запланировано в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, но акция протеста не согласована с властями. Организаторы несколько раз подавали в городскую администрацию заявки на согласование акции и, не получив ответа в установленный срок, сочли заявку удовлетворенной.

По мнению советника председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Ивана Краснова, у правоохранительных органов в данной ситуации будут основания, чтобы "принимать меры по недопущению либо прекращению этой акции".

В Москве планировалось провести митинг на Пушкинской площади, однако власти города отклонили заявку, не предложив альтернативную площадку. Сторонники Навального намерены днем выйти на Тверскую улицу.

Напомним, что сам Алексей Навальный был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород. Политика доставили в отделение полиции, где составили административный протокол.

 



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