В Обнинске цыгане наладили торговлю наличными биткоинами

В городе Обнинск калужской области предприимчивые цыгане наладили торговлю наличной криптовалютой, сообщила на своей странице ВКонтакте одна из подписчиц сообщества "Типичный Обнинск".

"Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил 2 штуки на 1000 рублей, пришел домой - оказалось подделка и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе", - написала она. К посту женщина приложила фотографию приобретенных монет с логотипом биткоина.

Пользователи соцсетей уже предположили, что речь идет о сувенирных монетах, продающихся в интернет-магазинах типа Aliexpress.

Биткоины - виртуальные электронные денежные средства, не имеющие физического аналога.

Криптовалюта представляет собой 16-значный код в системе блокчейн. На сегодняшний день стоимость одного биткоина составляет 4207 долларов США.