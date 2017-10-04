Экс-сенатору Джабраилову "светит" до 5 лет тюрьмы за стрельбу в гостинице

Полиция предъявила обвинение экс-сенатору Умару Джабраилову, устроившему 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - пояснил источник. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет заключения.

По его словам, сейчас в отношении Джабраилова проводится психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна определить его вменяемость.

По словам другого источника, в ближайшее время состоится очередной допрос Джабраилова, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение перед завершением следственных действий. "До ноября расследование уголовного дела в отношении Джабраилова может быть завершено", - отметил он.

Напомним, чеченский миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons в центре Москвы 29 августа. Прибывшие на вызов полицейские задержали бизнесмена, обнаружив в его номере многочисленные дырки от пуль, несколько бутылок с алкоголем и пакет с белым порошком. Как сообщали СМИ, тест на наркотики, который впоследствии сдал бизнесмен, был положительным. Сам Джабраилов на допросе заявил, что стрельба была случайной: якобы он проверял пистолет, которым не умел пользоваться.

Обвиняемый предоставил полицейским документ, подтверждающий право на хранение и ношение боевого пистолета Ярыгина, однако в МВД заявили, что Джабраилова оружием не награждали. По некоторой информации, пистолетом Джабраилова наградил глава Чечни Рамзан Кадыров, в окружение которого входит миллионер. А позже оружие было наградное, проведено через МВД.