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Московский листок

Полиции Петербурга приказали жестко пресечь митинг Навального 7 октября

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

Полиции Петербурга приказали жестко пресечь митинг Навального 7 октября

Полиция Петербурга получила установку на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на несколько информированных источников.

"Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом", - сообщил один из собеседников агентства.

Напомним, что Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре Санкт-Петербурга. Не получив на руки очередного отказа, в штабе оппозиционера заявили, что считают мероприятие на Марсовом поле 7 октября де-факто согласованным. Позже в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что официальный отказ был направлен заявителям, при этом им было предложено два альтернативных места. В среду Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным отказ городских властей в проведении 7 октября митинга на Марсовом поле.

Отметим, что российская полиция не всегда бывает такой жестокой к несанкционированным акциям и иногда проявляет чудеса толерантности. Так случилось в воскресенье, 3 сентября, когда в центре Москвы на Большой Никитской улице недалеко от посольства Мьянмы тысячи мусульман собрались на стихийный митинг против "геноцида" их единоверцев в этой республике. Они заняли тротуары и проезжую часть и скандировали «Аллаху акбар!». Тем не менее полиция не стала разгонять и задерживать протестующих, заявив об отсутствии нарушений во время акции. Между тем в Telegram-каналах разошелся скриншот из прямой трансляции сайта Life News, на котором отчетливо видна рукоять пистолета, выглядывающая из-под одежды одного из участников митинга. Пистолет у кавказца на несанкционированном митинге - ну какое ж это нарушение…

 



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