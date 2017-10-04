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Московский листок

Единоросс протаранил машину полицаев, защищая рабочий класс (им эксплуатируемый)

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 0

едро ленинград рабочий класс
Единоросс протаранил машину полицаев, защищая рабочий класс (им эксплуатируемый)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении местного депутата и члена "Единой России" по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") после того, как мужчина на экскаваторе протаранил автомобиль сотрудника полиции. 

По версии следствия, накануне, 3 октября, сотрудники полиции по Сланцевскому району Ленинградской области, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, задержали на территории фермерского хозяйства в деревне Хотило Сланцевского района двоих мужчин, не имеющих документов на право работы на территории региона. 

Сотрудники правоохранительных органов посадили задержанных в служебный автомобиль "для доставления в отдел полиции и оформления административного правонарушения". "Пытаясь воспрепятствовать законным действиям полицейских, собственник фермерского хозяйства преградил своим автомобилем выезд и экскаватором-погрузчиком совершил наезд на служебный автомобиль полиции, в котором находились сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе СК. 

По информации портала 47news, речь идет о 56-летнем депутате совета МО "Старопольское сельское поселения", единороссе Александре Афанасьеве. Журналисты уточняют, что он протаранил на экскаваторе на территории принадлежащего ему крестьянско-фермерского хозяйства полицейский "УАЗ Патриот". 

При этом сообщается, что причиной недовольства местного народного избранника стало то, что сотрудники ОЭБ и ПК Сланцевского ОМВД вместе с участковым приехали забирать работавших на него граждан Средней Азии, у которых были проблемы с документами и разрешением на работу. 

Уже после задержания, находясь в отделении полиции, Афанасьев настаивал на том, что гастарбайтеры находились у него на территории не в качестве рабочих, а как посетители гостиничного комплекса, расположенного на территории его хозяйства.

Честность - всегда была отличительной чертой членов "ЕдРа". Между тем, и в Москове наблюдаются аналогичные проблемы у рабочего класса, который классом пока не осознаёт себя, потому и терпит лишения. 

В воскресенье, 1 октября 2017 года, московские рабочие из компаний "Горизонт", "Глобатек", "Вларок", "Южуралстрой" приходили с коллективным визитом к Дому Правительства. Все они работали на строительстве метро, МЦК, стадиона "Лужники", дорожных развязок, мостов и других объектов, крайне важных для инфраструктуры столицы. У всех у них украли зарплату за срок работы от 2 до 6 месяцев.

Рабочие уже неоднократно обращались в Трудинспекцию, Прокуратуру, Минтруда, Мэрию, Департамент Строительства, но в ответ приходят лишь отписки.

Задержали по итогам "визита" 16 человек. Доставили в ОВД «Пресненский». Список задержанных: Зимбовский Александр, Мушаев Владимир, Пятничко Олег, Кобаидзе Алексей, Попов Вячеслав, Свирков Данила, Абдулоев Сулеймон, Асоев Зайниддин, Каинов, Хайритдинов, Баротов, Пискунов, Сафоров, Халиков, Наврузи, Шафиев. 

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