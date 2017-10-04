Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе форума "Российская энергетическая неделя". "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, в России идет процесс восстановления экономики, где наблюдается устойчивый рост. Он отметил, что растут прямые инвестиции в основной капитал, наблюдается положительный баланс в торговле, при этом наблюдается рекордно низкий уровень инфляции и безработицы. Путин также подчеркнул, что стало сокращаться число россиян, проживающих за чертой бедности.

Напомним, что согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 на 5,9% - это самый большой показатель со времен кризиса 1998-1999 годов. В августе 2017 года они снизились на 0,3%, в июле - на 1%, за первое полугодие - на 1,3%.