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Московский листок

Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян

Опубликовано 04.10.2017 в разделе комментариев 2

Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе форума "Российская энергетическая неделя". "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, в России идет процесс восстановления экономики, где наблюдается устойчивый рост. Он отметил, что растут прямые инвестиции в основной капитал, наблюдается положительный баланс в торговле, при этом наблюдается рекордно низкий уровень инфляции и безработицы. Путин также подчеркнул, что стало сокращаться число россиян, проживающих за чертой бедности.

Напомним, что согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 на 5,9% - это самый большой показатель со времен кризиса 1998-1999 годов. В августе 2017 года они снизились на 0,3%, в июле - на 1%, за первое полугодие - на 1,3%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 04.10.2017 21:47
Кроме избитого, а россияне в курсе, что у них доходы восстановились сказать нечего.
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то есть чувак врет вглаза не стесняясь своего же росстата
бивис написал 04.10.2017 21:26
может у него уже того.... проблемы или челядь боится сказать правду?
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