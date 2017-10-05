Мандат на два дня

В провинциальном подмосковном Чехове бушуют шекспировские страсти.
Пока вся страна приходит в себя после победы "Единой России" на муниципальных выборах, в Чехове кандидаты от "Яблока" продолжают судиться с чеховским ТИК.
Вкратце история такова…
Кандидат в депутаты Игорь Иванаев, баллотировавшийся по 15 одномандатному округу, куда входит закрытый военный городок Чехов-2, не был допущен до своих избирателей.
То есть – абсолютно!
Пока кандидат от ЕдРа спокойно проводил агитацию, Иванаев писал бесконечный поток жалоб в чеховский ТИК, чтобы получить доступ в упомянутый городок.
Не пустили!
Так и не был допущен до избирателей, чтобы сообщить о собственном существовании.
В итоге был вынужден выйти в суд, чтобы отменить итоги выборов по своему участку.
Вслед за Игорем Иванаевым в суд вышла партия «Яблоко», пытаясь отменить результаты на других участках.
Дальше – больше!
Чеховский ТИК, подведя итоги выборов, спустя всего 6 дней отбирает мандат у прошедшего по спискам кандидата Николая Дижура и передает его другому кандидату Александру Слободину.
А спустя два дня отбирает переданный Слободину мандат и возвращают Дижуру…
Думается, Чехов побил все мировые рекорды по срокам передачи мандатов, отбиранию оных, и срокам пребывания в депутатах!
Два дня – ровно столько пробыл депутатом Александр Слободин.
И самое интересное заключается в том, что никто не уведомил его, что он стал депутатом, а после, не извинился перед ним, за якобы врученный, а после отобранный мандат.
Вывод жителей прост!
Необходимо отменять все решения чеховского ТИК!
Но, поскольку ИКМО и ЦИК молчат, не давая оценку действиям комиссии, то точку в споре может поставить только суд!
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