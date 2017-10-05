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Московский листок

Мандат на два дня

Опубликовано 05.10.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

выборы депутат тик
Мандат на два дня

В провинциальном подмосковном Чехове бушуют шекспировские страсти.

Пока вся страна приходит в себя после победы "Единой России" на муниципальных выборах, в Чехове кандидаты от "Яблока" продолжают судиться с чеховским ТИК.

Вкратце история такова…

Кандидат в депутаты Игорь Иванаев, баллотировавшийся по 15 одномандатному округу, куда входит закрытый военный городок Чехов-2, не был допущен до своих избирателей.

То есть – абсолютно!

Пока кандидат от ЕдРа спокойно проводил агитацию, Иванаев писал бесконечный поток жалоб в чеховский ТИК, чтобы получить доступ в упомянутый городок.

Не пустили!

Так и не был допущен до избирателей, чтобы сообщить о собственном существовании.

В итоге был вынужден выйти в суд, чтобы отменить итоги выборов по своему участку.

Вслед за Игорем Иванаевым в суд вышла партия «Яблоко», пытаясь отменить результаты на других участках.

Дальше – больше!

Чеховский ТИК, подведя итоги выборов, спустя всего 6 дней отбирает мандат у прошедшего по спискам кандидата Николая Дижура и передает его другому кандидату Александру Слободину.

А спустя два дня отбирает переданный Слободину мандат и возвращают Дижуру…

Думается, Чехов побил все мировые рекорды по срокам передачи мандатов, отбиранию оных, и срокам пребывания в депутатах!

Два дня – ровно столько пробыл депутатом Александр Слободин.

И самое интересное заключается в том, что никто не уведомил его, что он стал депутатом, а после, не извинился перед ним, за якобы врученный, а после отобранный мандат.

Вывод жителей прост!

Необходимо отменять все решения чеховского ТИК!

Но, поскольку ИКМО и ЦИК молчат, не давая оценку действиям комиссии, то точку в споре может поставить только суд!



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