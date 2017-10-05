Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин еще не решил, кого выбрать в спарринг-партнеры на выборах

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 7

путин выборы мухин
Путин еще не решил, кого выбрать в спарринг-партнеры на выборах

Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что пока не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру. «Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще»,— цитирует ТАСС российского президента.

Очень интересно, значит, у нас теперь Путин решает, кто у него будет соперником? Нет, мы, конечно, понимаем, что окончательное решение тут принимает именно Путин, но зачем же об этом говорить?

Что касается сакраментального "я не решил", то это какое-то прямо скажем, неприличное кокетство для мужчины такого возраста и такого положения. Если ты только что сказал, что не решил, против кого будешь баллотироваться - будешь, но не ясно, против кого - то потом говорить, что, мол, еще не определился с собственными желаниями просто неприлично.

Что-то не то с этим Путиным... Может, и прав Мухин, и Путина играют разные лицедеи? Потому что с этим Путиным что-то явно не так.

Вот он с женой разошелся - я Людмилу Путину не знаю, видел только по телевизору, но поверьте - что-то понимаю в женщинах. Не бросают таких женщин, особенно прожив рядом полжизни. Значит, не он ее бросил, а она его?

Что ж в нем не так оказалось, что жена его бросает? Я вот не припоминаю, чтоб какого-то президента действующего жена бросила...

И дочери - что ж они прячутся? Вот дочка Трампа, так та сразу же рядом с отцом выстроилась, в политику полезла. Это естественно. Как это естественно было для дочери предыдущего Обамы. Или вот возьмем Татьяну Дьяченко, дочь Ельцина - тоже как-то рядом с отцом была, особенно когда его без присмотра и оставлять было страшновато.

А вот дочери Путина вообще где-то в тени, густой и непрозрачной. Может, с ними что не так? Но нет, вполне, говорят, нормальные женщины. 

Значит, что-то не так с ним, раз его собственные дочери не хотят находиться рядом с ним на вершине его могущества?

И последний вопрос - долго ли проживет Путин, если решит больше не избираться президентом? Думаю, прекрасно понимает, что недолго. И поэтому особенно пошло выглядит это кокетство с выдвижением. Но не может реальный Путин быть таким пошлым... Значит?..

Или впрямь решает вопрос, быть иль не быть? Покойный отец Глеб Якунин как-то назвал Горбачева "плешивым Гамлетом". Думается, и для Путина это определение может быть верно - а вдруг и правда ему быть надоело?

А.Б.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Альберту написал 05.10.2017 01:03
Сам Тодор Живков,проявлявший большой интерес к деятельности Ванги,ни разу не не посетил-довольствовался рассказами дочери.
Это была авиакатастрофа,о возможности которой Ванга неоднократно предупреждала.
"Жучки"которыми были нашпигована дома в которых проживала Ванга,демонтировали лишь за несколько лет до ее смерти,когда ясновидящая почти перестала встречаться с людьми.
Все чаще и чаще Ванга ошибалась.
Воистину нет пророка в своем отечестве.
Ответить
буду не буду
Yota написал 05.10.2017 00:37
Выбран неизвестно кем, делает , что хочет, ни за что не отвечает.
Ответить
(без названия)
Смертоносность написал 05.10.2017 00:37
Путину не нужны дочери политики. У всех мужья хорошо прикомлены Путиным и наворовал он больше ,чем Ельциг и Обама вместе взятые.
Ответить
(без названия)
какая интрига! написал 05.10.2017 00:18
Ах, какая интрига! Вова еще не решил, будет ли он и дальше на радость крымнашистам резвиться в роли ни за что не отвечающего презика или поедет в Гаагу рассказывать про свои подвиги... какая интрига!
Ответить
(без названия)
стоик964 написал 05.10.2017 00:11
Если не полный идиот, сортирный Карлик мог бы воспользоваться моментом и уйти в тень?
Или он и в школе КГБ был в отстающих?
Ответить
Ломается как *****
Закурдаев написал 05.10.2017 00:10
Выборы еще не объявлены, вот и ломается как *****. Хотя те уже в школе не ломаются. Или, наоборот, ломаются
Как будто мы не понимаем: любой, кто раньше его объявит о своих претензиях на Кремль, будет сметен как Немцов
Хотя тот, кстати, и не рвался во власть
Но ярок был для серого мышонка с рыбьими глазами
Просто ярок
Ответить
Не забудем, отомстим!
Deny написал 05.10.2017 00:09
4 октября 1993 года- день, когда на Россию опустилась ночь фашизма!
Кровавый упырь расстрелял Верховный Совет РФ в центре Москвы и сдох, уйдя от суда народа!
Но осталась пятая колонна, которая каждый день вредит народу , вредит России
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
05.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мандат на два дня (0)
Путин еще не решил, кого выбрать в спарринг-партнеры на выборах (7)
Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян (11)
Полиции Петербурга приказали жестко пресечь митинг Навального 7 октября (2)
Единоросс протаранил машину полицаев, защищая рабочий класс (им эксплуатируемый) (6)
Экс-сенатору Джабраилову "светит" до 5 лет тюрьмы за стрельбу в гостинице (3)
В Обнинске цыгане наладили торговлю наличными биткоинами (5)
Навальный предложил провести протестные акции в день рождения Путина (7)
"Изнасиловал, извинился и снова изнасиловал": очередная актриса требует судить Полански (3)
Правительство отказалось выводить из офшоров крупные российские компании (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А вы уже схoдили?
Дарья Митина Дарья Митина: Бравo, Мединский!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Бабскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшла неделя с мoмента пoхищения Рoмана Манекина
Дарья Митина Дарья Митина: Наревелась, замёрзла, прoмoкла насквoзь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss