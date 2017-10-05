Путин еще не решил, кого выбрать в спарринг-партнеры на выборах

Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что пока не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру. «Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще»,— цитирует ТАСС российского президента.

Очень интересно, значит, у нас теперь Путин решает, кто у него будет соперником? Нет, мы, конечно, понимаем, что окончательное решение тут принимает именно Путин, но зачем же об этом говорить?

Что касается сакраментального "я не решил", то это какое-то прямо скажем, неприличное кокетство для мужчины такого возраста и такого положения. Если ты только что сказал, что не решил, против кого будешь баллотироваться - будешь, но не ясно, против кого - то потом говорить, что, мол, еще не определился с собственными желаниями просто неприлично.

Что-то не то с этим Путиным... Может, и прав Мухин, и Путина играют разные лицедеи? Потому что с этим Путиным что-то явно не так.

Вот он с женой разошелся - я Людмилу Путину не знаю, видел только по телевизору, но поверьте - что-то понимаю в женщинах. Не бросают таких женщин, особенно прожив рядом полжизни. Значит, не он ее бросил, а она его?

Что ж в нем не так оказалось, что жена его бросает? Я вот не припоминаю, чтоб какого-то президента действующего жена бросила...

И дочери - что ж они прячутся? Вот дочка Трампа, так та сразу же рядом с отцом выстроилась, в политику полезла. Это естественно. Как это естественно было для дочери предыдущего Обамы. Или вот возьмем Татьяну Дьяченко, дочь Ельцина - тоже как-то рядом с отцом была, особенно когда его без присмотра и оставлять было страшновато.

А вот дочери Путина вообще где-то в тени, густой и непрозрачной. Может, с ними что не так? Но нет, вполне, говорят, нормальные женщины.

Значит, что-то не так с ним, раз его собственные дочери не хотят находиться рядом с ним на вершине его могущества?

И последний вопрос - долго ли проживет Путин, если решит больше не избираться президентом? Думаю, прекрасно понимает, что недолго. И поэтому особенно пошло выглядит это кокетство с выдвижением. Но не может реальный Путин быть таким пошлым... Значит?..

Или впрямь решает вопрос, быть иль не быть? Покойный отец Глеб Якунин как-то назвал Горбачева "плешивым Гамлетом". Думается, и для Путина это определение может быть верно - а вдруг и правда ему быть надоело?

А.Б.