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Московский листок

Парламент Канады единогласно принял аналог "закона Магнитского"

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 2

Парламент Канады единогласно принял аналог "закона Магнитского"

Палата общин парламента Канады в третьем окончательном чтении единогласно утвердила "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" - аналог "закона Магнитского", сообщает CBC News. Следующим этапом принятия законопроекта должно стать одобрение сената. Затем документ должен подписать генерал-губернатор, Канады, после чего он будет окончательно ратифицирован и вступит в силу.

Закон коснется в первую очередь чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах. Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для обвиняемых чиновников в Канаду.

Одним из инициаторов принятия документа выступила глава МИД Канады Христя Фриланд. По ее словам, "закон станет еще одним важным инструментом канадской внешней политики".

Российская сторона еще до голосования назвала данный шаг "неприкрытым вмешательством во внутренние дела России" и пообещала не оставить без ответа его принятие.

Инициатор принятия законов, аналогичных «акту Магнитского», по всему миру инвестор Билл Браудер выразил удовлетворение, что палата общин утвердила этот закон. Он заявил, что благодарен, что «канадский народ почтил жертву» Сергея Магнитского.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
А что вы удивляетесь? написал 05.10.2017 11:51
Виктор + написал
Выходит, что российская сторона открыто стоит на стороне тех, кто отмывает деньги в Канаде? Ну это же форменное блдство.
+-+-+-+-------++-+-
А когда было по другому?
Вы только очнулись и поняли кто Россией рулит?
Это твоя страна сынок (цы).
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(без названия)
Виктор + написал 05.10.2017 11:22
Я вот что то не приметил в этом законе вмешательства во внутренние дела России, и мои права им нисколько не ущемлены. Выходит, что российская сторона открыто стоит на стороне тех, кто отмывает деньги в Канаде? Ну это же форменное блдство.
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