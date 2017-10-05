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Московский листок

У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по "делу ЮКОСа"

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 0

У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по "делу ЮКОСа"

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 5 октября провели обыски по московским адресам сотрудников движения "Открытая Россия" и членов их семей в рамках "дела ЮКОСа" от 2003 года.

" 5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору Открытой России Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках "дела Юкоса" № 18/41-03", - говорится в сообщении на сайте организации.

Председатель "Открытой России" Александр Соловьев написал в Twitter об обыске у его родителей, отметив что учился в 8-м классе, когда было возбуждено дело ЮКОСа.

"Сегодня в 6 утра к родителям председателя Открытой России, Александра Соловьева пришли с обыском. Его мама сказала по телефону, что "показали мне постановление, где было написано про приватизацию и ЮКОС. Все это звучит как очередной обыск для оправдания факта существования следственной группы по "материнскому делу" ЮКОСа № 18/41-03 от июня 2003 года", - написала в своем Facebook координатор "Открытой России" Мария Баронова.

В свою очередь в СКР объяснили обыски у сотрудников "Открытой России" расследованием финансирования организации.

"Сегодня, в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, СК РФ во взаимодействии с подразделениями МВД проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину (бывший совладелец ЮКОСа) и другими участниками возглавляемой ими группы", - заявила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". "Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается", - пояснила Петренко.

Напомним, так называемое "дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит". Это первое "дело ЮКОСа", из которого впоследствии были выделены другие. В частности, по одному из них в 2005 году суд признал виновными в хищениях и уклонении от уплаты налогов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева. Они были приговорены к восьми годам лишения свободы. В 2013 году их помиловали, после чего оба бизнесмена уехали из России.

 



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