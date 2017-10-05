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Московский листок

Рейтинг одобрения работы Путина пошел на снижение

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 0

Рейтинг одобрения работы Путина пошел на снижение

Работу президента России Владимира Путина по данным на конец сентября одобряют 82,2% россиян, сообщает ВЦИОМ. По данным социологов менее чем за месяц этот показатель снизился на 3,1%. Не довольны деятельностью президента 10,6% респондентов, что больше, чем в первую неделю сентября, - тогда было 9%.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 53,6% россиян. Его рейтинг за месяц упал на 1,3%. Недоволы работой премьер-министра 31% опрошенных.

Работу правительства на начало сентября одобряли 59,8% респондентов, на конец сентября -58,7%.

Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации по сравнению с предыдущим месяцем напротив выросли. Сейчас они составляют 53,2% и 59,7%. При этом 31,3% не одобрили деятельность Госдумы.

 



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