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Московский листок

В кабинете Улюкаева при обыске нашли $250 тысяч, золотые слитки и десятки сберкнижек

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 4

В кабинете Улюкаева при обыске нашли $250 тысяч, золотые слитки и десятки сберкнижек

В ходе обысков в служебном кабинете экс-министра экономики Алексея Улюкаева были обнаружены $250 тыс., ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов, коллекцию золотых монет и десятки сберегательных книжек, заявил прокурор в ходе заседания Замоскворецкого районного суда.

"При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения", - цитирует ТАСС сторону обвинения.

По словам прокурора, в сейфе Улюкаева также находились четверо швейцарских наручных часов, самые дорогие из них оценены в 800 тысяч рублей. Кроме того, в ходе обыска были изъяты 16 слитков драгоценных металлов, пять килограммовых золотых монет и одна трехкилограммовая монета.

Обыски также прошли на подмосковной даче экс-министра. Там следователи обнаружили $300 тыс., а также документы, свидетельствующие о покупке членами семьи Улюкаева акций ВТБ.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Виктор + написал 05.10.2017 13:34
Делиться надо было. Представляю, сколько добра у настоящих хозяев страны.
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Re: А главное: не бойтесь, его не расстреляют...
Ченко написал 05.10.2017 13:30
И еще отметим: и конфискация не грозит!..
Другое дело "...Откупайся ты моя, сизая голубка. / А чем откупаться, милый мой дедлчек,\ А чем откупаться, сизый голубочек. Поцелуем бабка, поцелуем любка..." .
Или в прозе - бог велел делиться...
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А главное: не бойтесь, его не расстреляют...
Ченко написал 05.10.2017 13:25
Все в лучших советских традициях советской развесистой клюквы о борьбе с хищениями...
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(без названия)
kirilis написал 05.10.2017 13:17
Скажет, небось, что Сечин подкинул.
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