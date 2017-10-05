В кабинете Улюкаева при обыске нашли $250 тысяч, золотые слитки и десятки сберкнижек

В ходе обысков в служебном кабинете экс-министра экономики Алексея Улюкаева были обнаружены $250 тыс., ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов, коллекцию золотых монет и десятки сберегательных книжек, заявил прокурор в ходе заседания Замоскворецкого районного суда.

"При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения", - цитирует ТАСС сторону обвинения.

По словам прокурора, в сейфе Улюкаева также находились четверо швейцарских наручных часов, самые дорогие из них оценены в 800 тысяч рублей. Кроме того, в ходе обыска были изъяты 16 слитков драгоценных металлов, пять килограммовых золотых монет и одна трехкилограммовая монета.

Обыски также прошли на подмосковной даче экс-министра. Там следователи обнаружили $300 тыс., а также документы, свидетельствующие о покупке членами семьи Улюкаева акций ВТБ.