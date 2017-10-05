Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Нижнекамске готовится забастовка на заводе "Шинник"

Опубликовано 05.10.2017 автором Сергей Гупало в разделе комментариев 0

татарстан неофеодализм рабочий класс
В Нижнекамске готовится забастовка на заводе "Шинник"

27 августа нами проведено предварительное совещание рабочего актива в Йошкар-Оле при содействии тов. Андрея Свистунова, где был взят курс на создание рабочего стачкома Поволжья. 

30 сентября мы уже провели в Нижнекамске митинг рабочих-шинников.

Участвовал в основном актив независимого от администрации завода "Шинник" профсоюза "Консолидация".

Требования митинга: погасить долги по незаконно невыплаченной премии.

По итогу митинга направлен ультиматум адмиристрации - погасить в течение месяца долги или рабочими будет взят курс на забастовку.

Я в своём слове поддержал требования рабочих-шинников и призвал их поскорее присоединяться к создаваемому нами с марицскими и чуапшскими товарищами рабочему комитету Поволжья.

С плакатом - зампред профсоюза Рашид Нагуманов, рабочий "Шинника".

Отмечу, что ФСБ сделала все для провала митинга. Людей запугивали лично и телефонными звонками. И конечно же сам по себе неофеодальный режим, в духе царско-российского, в Татарстане благоприятствует подобным проискам и притеснениям рабочего класса...

Но актив "Шинника" не побоялся прийти на митинг!

Зато один из лидеров ВКП(б) из Казани, обещавший доставить казанцев в Нижнекамск, как сквозь землю провалился - уже 10 дней не отвечает на телефонные звонки. Впрочем, мы допускам и тут происки ФСБ, пока выводов не делаем. Речь идет об Эдуарде Нигмати.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
05.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Память 28 Панфиловцев в Казахстане вынуждены защищать сами ветераны (0)
В кабинете Улюкаева при обыске нашли $250 тысяч, золотые слитки и десятки сберкнижек (3)
В Нижнекамске готовится забастовка на заводе "Шинник" (0)
Рейтинг одобрения работы Путина пошел на снижение (2)
У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по "делу ЮКОСа" (0)
Парламент Канады единогласно принял аналог "закона Магнитского" (3)
Мандат на два дня (2)
Путин еще не решил, кого выбрать в спарринг-партнеры на выборах (35)
Путин заявил о восстановлении реальных доходов россиян (21)
Полиции Петербурга приказали жестко пресечь митинг Навального 7 октября (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прикoснуться к прекраснoму
Максим Калашников Максим Калашников: ДИКТАТУРА В РФ И ЯПОНСКОЕ ЧУДО
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Любите скандалы, признайтесь !?
Максим Калашников Максим Калашников: В.Боглаев, Я.Миркин, М.Делягин: трусы или крестик для ЦБ РФ?
Максим Калашников Максим Калашников: ПОДДЕРЖИ КОМИТЕТ РОНД И.СТРЕЛКОВА/КОМИТЕТ 25 ЯНВАРЯ!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss