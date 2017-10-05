В Нижнекамске готовится забастовка на заводе "Шинник"

27 августа нами проведено предварительное совещание рабочего актива в Йошкар-Оле при содействии тов. Андрея Свистунова, где был взят курс на создание рабочего стачкома Поволжья.

30 сентября мы уже провели в Нижнекамске митинг рабочих-шинников.

Участвовал в основном актив независимого от администрации завода "Шинник" профсоюза "Консолидация".

Требования митинга: погасить долги по незаконно невыплаченной премии.

По итогу митинга направлен ультиматум адмиристрации - погасить в течение месяца долги или рабочими будет взят курс на забастовку.

Я в своём слове поддержал требования рабочих-шинников и призвал их поскорее присоединяться к создаваемому нами с марицскими и чуапшскими товарищами рабочему комитету Поволжья.

С плакатом - зампред профсоюза Рашид Нагуманов, рабочий "Шинника".

Отмечу, что ФСБ сделала все для провала митинга. Людей запугивали лично и телефонными звонками. И конечно же сам по себе неофеодальный режим, в духе царско-российского, в Татарстане благоприятствует подобным проискам и притеснениям рабочего класса...

Но актив "Шинника" не побоялся прийти на митинг!

Зато один из лидеров ВКП(б) из Казани, обещавший доставить казанцев в Нижнекамск, как сквозь землю провалился - уже 10 дней не отвечает на телефонные звонки. Впрочем, мы допускам и тут происки ФСБ, пока выводов не делаем. Речь идет об Эдуарде Нигмати.