Память 28 Панфиловцев в Казахстане вынуждены защищать сами ветераны

Ветеранские организации Алматы провели в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев митинг протеста против вандализма и предполагаемого ими бездействия властей вместо ранее намеченного субботника. Вместо субботника руководители мероприятия провели сбор подписей под петицией к руководству акимата Алматы, прокурору города и администрации президента Казахстана.

Сбор подписей и комментарии журналистам переросли в митинг протеста. Появившийся на месте события депутат парламента генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев в своем выступлении заявил, что в Германии к памятникам советским воинам относятся лучше, чем в Алматы. Выступившие на митинге сказали, что городские власти бездействуют, до сих пор не устранив последствия вандализма против советских памятников в парке.

Лидер городской организации жителей блокадного Ленинграда Марина Сергиева заявила Азаттыку, что «за действиями вандалов и бездействием городских властей могут стоять определенные политические силы, заинтересованные в ликвидации памяти о героизме в годы Великой Отечественной войны».

Митинг прошел мирно. В нем приняли участие несколько десятков человек.

Напомним, в ночь с 14 на 15 сентября в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев неизвестными лицами были деформированы тумбы на Аллее городов-героев, отбиты буквы и звезды. Руководители ветеранских организаций Алматы 20 сентября потребовали от городских властей организовать круглосуточный пункт полиции, оградить территорию Вечного огня декоративной оградой, разместить по территории парка необходимое количество камер видеонаблюдения, а на входах в парк — информационные стенды на трех языках с правилами поведения.

Руководство Алматы, в частности руководитель управления внутренней политики города Алматы Нурлан Сыдыков, отвергает политическую подоплеку случая вандализма и последующих действий городских властей.

Попытка репортера Азаттыка узнать в департаменте внутренних дел Алматы о результатах расследования по факту вандализма не увенчалась успехом.