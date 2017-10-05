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Московский листок

Украина запретила выступать российским артистам без разрешения СБУ

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 2

Украина запретила выступать российским артистам без разрешения СБУ

Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон, запрещающий гастроли российских артистов создающих "угрозу национальной безопасности". Документ поддержали 232 депутата при минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, организаторы гастролей российских артистов обязаны не менее чем за 30 дней до планируемого начала выступлений направить информационный запрос в Службу безопасности Украины. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

Если организаторы гастролей не обратятся в СБУ или предоставят неполную информацию, им грозит штраф в размере до 320 тыс. гривен (примерно $12 тыс.). Артистам, внесенным в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», выступления на Украине запрещены. "Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины", — говорится в тексте законопроекта.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ф2 написал 05.10.2017 16:34
так надо знать этот список если это те кто живет за границей , а в рф ездит на чес,то их и в рф пускать не надо.если они все такие великие ЗВЕЗДЫ /арбакайте,валерия и прочие/ ,то почему они не нужны в США ,ШВЕЙЦАРИИ И ДР. СТРАНАХ ,ГДЕ У НИХ ДОМА И СЕМЬИ. МОЖЕТ ИМ И В РФ нечего делать
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(без названия)
rusland написал 05.10.2017 15:59
Запоздалое, но правильное решение
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