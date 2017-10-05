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Московский листок

Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 4

Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга

Правительство России одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающие принимать сделанные гражданами фото и видеозаписи в качестве официальных доказательств нарушений правил дорожного движения (ПДД).

"Видеозаписи нарушений ПДД, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании правительства России. Механизм "народного инспектора", как ожидается, заработает уже через год" - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Открытого правительства.

Теперь законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений.

Если поправки в КоАП будут приняты, все нарушения ПДД можно будет фиксировать с помощью телефонов, видеофиксаторов и отправлять через портал государственных слуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений по штрафам.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
н-Стожар написал 05.10.2017 17:27
я тута подумал ,а че верно. еся такая дочка британской солярки -роснефть. та во вьетнаме добывает нефть по объему в один два порядка меньше чем в РФ. но там крышы озерной нет и международный стандарт учета финансов. таки вот налог с вьетнамского дохода по статье с форума.мск равен или поболее чем с рф-шного. по рф-шной отсчетности дочек что роснефть ,что газпром - это глубокоубыточные предприятия,которые в кредитах и долгах как в шелках,и работают только на дотациях . а че ,по форуму .мск авдима чтоб стать президентом кому-то передал 5% акцие глубокоубыточного предприятия газпром,интересно а счас как предсидатель чего-то там замещающий его клоун вернул их назад или нафига такое убыточное дерьмо " Их Мечты сбываются" клоуну нужны?
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(без названия)
н-Стожар написал 05.10.2017 17:18
по версии журнала форбс второе место и третье по доходности в россии делят нефтянная вышка и газовая скважина. на првом месте запрещающий дорожный знак ГИБДД.
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travelbes
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(без названия)
ТФК написал 05.10.2017 16:45
У нас не любят стукачей
Первые наказанные стукачи отобьют охоту стукачить у других.
Лучше бы эти твари принимали законы ,
способствующие развитию производства и улучшающие жизнь людей.
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