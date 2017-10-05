Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга

Правительство России одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающие принимать сделанные гражданами фото и видеозаписи в качестве официальных доказательств нарушений правил дорожного движения (ПДД).

"Видеозаписи нарушений ПДД, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании правительства России. Механизм "народного инспектора", как ожидается, заработает уже через год" - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Открытого правительства.

Теперь законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений.

Если поправки в КоАП будут приняты, все нарушения ПДД можно будет фиксировать с помощью телефонов, видеофиксаторов и отправлять через портал государственных слуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений по штрафам.