Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга

Правительство России одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающие принимать сделанные гражданами фото и видеозаписи в качестве официальных доказательств нарушений правил дорожного движения (ПДД).
"Видеозаписи нарушений ПДД, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании правительства России. Механизм "народного инспектора", как ожидается, заработает уже через год" - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Открытого правительства.
Теперь законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений.
Если поправки в КоАП будут приняты, все нарушения ПДД можно будет фиксировать с помощью телефонов, видеофиксаторов и отправлять через портал государственных слуг на централизованный ресурс для принятия дальнейших решений по штрафам.
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н-Стожар написал 05.10.2017 17:27
н-Стожар написал 05.10.2017 17:18
travelbes написал 05.10.2017 17:10
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ТФК написал 05.10.2017 16:45
Первые наказанные стукачи отобьют охоту стукачить у других.
Лучше бы эти твари принимали законы ,
способствующие развитию производства и улучшающие жизнь людей.