Диктатура в РФ и японское чудо

Имеет ли нынешняя «железная рука» хоть какой-то шанс на успехи в подъеме современной экономики?

Поговорив о том, во что выльется возникающая в РФ диктатура (http://forum-msk.org/material/politic/13781030.html), зададимся иным вопросом. А вообще, можно ли сравнить российскую державную шизофрению с практикой такого успешного государства, как послевоенная Япония? И это – отнюдь не праздное времяпровождение.

Ведь от того, сможет ли уже неминуемая в РФ диктатура справиться с экономическим застоем, зависит наша жизнь. Так и жизнь тех, кто составляет силовой костяк такой диктатуры…

УСПЕХ ИЛИ ЖИЗНЬ?

Давайте начистоту: в нынешнем подбито-накрененном состоянии РФ повинны не падение цен на нефть и не западные санкции, а политика Кремля с 2000 года. Кто виноват в том, что экономика РФ упала вослед за почти двукратным удешевлением нефти? Те сановные бездельники, что не использовали тучные 2000-2014 годы для того, чтобы РФ превратить в страну с новой промышленностью и умным агропромом. Те алчные бездари, что сохранили зависимость доходов страны от экспорта сырья. Неча тут на Госдеп пенять, коль сами постарались.

Теперь, в условиях взявшего за горло кризиса и нарастания недовольства внутри РФ, под угрозой «раскулачивания» американцами расейской «илитки», власть создает откровенную диктатуру. Но если экономика РФ и тогда продолжит пребывать в застое (не говорю уж о падении!), то судьба такого режима печальна. В нем неминуемо начнется острейшая внутренняя борьба между бонзами за иссякающие источники денег. Дом сам разделится внутри себя, начнется междоусобица с политическими доносами и взаимопоеданием кланов, и какая-то часть «элиты» неминуемо побежит за помощью к врагу на Западе…

Так что единственное, что может оправдать закручивание гаек до отказа – действительно успешный вывод РФ из кризиса и проведение новой индустриализации. Когда страна не только сырье с оружием, но и корабли, станки, приборы, электронику, агромашины, ботинки и одежду, здоровую пищу, лекарства и многое другое начнет в изобилии производить. В противном случае страна терпит полный и окончательный крах. Команда ВВП и так допустила десятилетний застой: ВВП РФ в долларах всего на 1,2% выше, чем в 2007 году. Если застой даже просто продолжится, то к 2020 году по валовому продукту на душу населения нас обгонят Китай, Индия и Турция. Полетят к чертовой маме все программы современных вооружений, снова остановятся оборонные заводы, финансирование научно-технического развития станет смехотворным, Крым обернется жерновом на шее. Да и сама власть обретет вид осажденной цитадели, охраняемой от всеобщего гнева штыками Росгвардии. Опрокинуть РФ можно будет даже легким толчком извне.

Давайте рассмотрим вопрос в принципе: а может ли РФ, управляемая нынешней Крепкой Рукой, сделать нечто похожее на японское экономическое чудо 1949-1973 годов? Ведь Япония после поражения во Второй мировой действительно лежала в развалинах. По ней, правда, не «либеральные реформаторы» прошлись – американские бомбардировщики. Прежние деньги обесценились, предприятия оказались с устаревшим оборудованием, народ – в нищете. Но темпы японского экономического восстановления, а затем и промышленного роста оказались невероятными. В 1960-1973 годах японская экономика росла со средним темпом в 10,1% . Сравните это с РФ, где формально ВВП превзошел ВВП советской РСФСР 1990 г. лишь на 13% в 2016-м. Пока весь мир в среднем увеличил ВВП на 148%. И вот что с ходу отличает японцев: они до 1973 года огромные деньги вкладывали не в потребление и не во всякую непроизводительную дрянь типа олимпиад и чемпионата мира по футболу, а в обновление оборудования, промышленного аппарата. Вернее, самураи олимпиады у себя принимали в 1964-м, 1972-м и 1998-м. Но они устраивали их после того, как добились рекордных успехов в построении архисовременной, наукоемкой промышленности. А не как РФ – сперва угрохала десятки миллиардов долларов на никому не нужную сочинскую олимпиаду и на футбольную мундиаль, оставшись, по сути, с примитивной сырьевой экономикой. Японцы телегу впереди лошади не ставили. Сперва реально превратились в одну из индустриальных великих держав света – и лишь потом играми занялись. У них вложения в стадионы не пошли за счет вложений в фабрики.

«Японская экономика отличалась высоким уровнем капиталовложений, который повышался многие годы, дойдя до огромной величины для промышленно развитых стран в 39% в первой половине 1970-х годов (1985 г. — 28,5%, 1995 г.— 28,7%). Основные капиталовложения направлялись в активные элементы основного капитала. Их норма в 1,5— 2 раза превосходила соответствующий уровень других ведущих индустриальных стран, составляя 16—19,4% ВВП.

Высокая норма накопления отражала гигантский размах нового строительства и переоборудования существовавшего производственного аппарата. Основные средства шли на создание новых производственных мощностей. Это обеспечивало высокую степень новизны оборудования — на уровне 5,5—6 лет поддерживался его средний возраст (США — 9 лет). Организация серийного производства обеспечивала высокую эффективность капитальных вложений. В короткие сроки в стране были созданы развитые комплексы отраслей обрабатывающей промышленности…»

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/japan.htm

В общем, японская знать не обчищала и не расточала страну, как расейская «элита», а пахала, как проклятая. Как? Откуда она деньги брала? Не поверите: никаких кредитов МВФ или иностранных инвесторов. Японцы ПЕЧАТАЛИ деньги под производственные проекты. Да-да, по Глазьеву. Если старые капиталы после тяжелого поражения в войне обесценились, то надо давать дешевые и долгие кредиты. Печатая под это деньги.

Но давайте по порядку…

НАШИХ «РЕФОРМАТОРОВ» ТАМ ПОВЕСИЛИ БЫ…

Поразительно то, как Япония поднимала свою экономику в 1945-1973 годов, из почти дотла разгромленной страны выбиваясь в богатые страны Первого мира. С точки зрения правящих в РФ «рыночников» (одних и тех же что при Ельцине, что при Путине) – совершенно еретическим и нерыночным путем. Японцы не страдали ли левым, ни право-либеральным маразмом, отбросили прочь догматизм и применяли все лучшее из арсенала экономической политики как Запада, так и СССР.

Отлично организованное Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП, 1949 г.) Японии выдвинуло список приоритетных для развития страны отраслей. Судостроение, электроника, автомобильная индустрия, станкостроение, черная металлургия и нефтехимия.

Приоритетные отрасли получали налоговые льготы, государственные заказы и льготные кредиты. При условии, что компании, бравшие на себя работу по этим направлениям, выполняли плановые указания Министерства ПВТ. По сути, японского варианта Госплана. Никакой свободы торговли! Японцы применили протекционизм: импортные товары, аналоги коих производились в Японии, облагались повышенными таможенными пошлинами. А чтобы свой производитель при этом не разленился, от него требовали: «Выходи на мировой рынок!» Не выйдешь – не будет и господдержки. В общем, политика японского экономического подъема была прямо противоположной тому, что творили в РФ и при Ельцине, и при Путине.

МПВТ Японии «получило контроль за всеми внешнеэкономическими связями Японии (торговля, валютные операции, закупки лицензий, иностранные инвестиции, совместные предприятия). Оно предоставляло помощь приоритетным отраслям импортными тарифами и квотами и экспортными налоговыми льготами; «Закон об обеспечении рационализации промышленности» (1952 г.) наделил его также правом субсидирования компаний, инвестирующих в обновление машин и оборудования и капитальное строительство. Приоритетными были признаны черная металлургия, судостроение, станкостроение и нефтехимия. Координация помощи происходила через специализированные государственные кредитные институты, образованные в 1949–1953 гг.: Японский банк развития для долгосрочных кредитов ключевым отраслям, Экспортно-импортный банк для кредитования судостроения, две кредитные корпорации для кредитования мелких (с числом занятых менее 20 человек) и средних предприятий.

Министерство финансов передавало МВТП поступления в фонд Программы инвестиций и займов – сбережения населения, аккумулируемые через вклады в почтовых отделениях (срочные от 0,5 до 10 лет и текущие – с чуть более высоким процентом, чем в частных банках). Государство ссужало эти средства крупнейшим банкам Японии по процентной ставке, значительно уступавшей международным образцам. В свою очередь, банки на выгодных условиях одалживали эти деньги компаниям, с которыми они были связаны (например, Sumitomo Bank давал кредиты компании Sumitomo Chemical). Правительство рассчитывало на эффект, прозванный "эффектом колокольчика для коровьего стада": кредитование государственным институтом отрасли или группы предприятий уменьшает кредитный риск, что привлекает частных кредиторов, их доля в 1955 г. в рамках Программы составила 87%, а в 1960-е гг. – 92%.

Государство фиксировало низкие ставки процента по всем видам вкладов и одновременно жестко устанавливало потолок бюджетных расходов. Он был определен в 1 трлн иен в середине 1950-х гг., когда темпы экономического роста резко пошли вверх, а две ведущие парламентские партии – Либеральная и Демократическая – объединились в Либерально-демократическую партию Японии (до 1993 г. бессменно формировавшую кабинеты министров)…»

https://studme.org/52359/politekonomiya/prevraschenie_yaponii_mirovuyu_ekonomicheskuyu_derzhavu_osobennosti_natsionalnoy_modeli_ekonomiki_rol_vnesh

«В марте 1952 г., был принят закон о содействии рационализации предприятий, по которому оказывалась государственная помощь, предоставлялись и финансовые льготы предприятиям, осуществляющим конверсию и модернизацию производства, обновление оборудования. Государственные средства также выделялись на развитие инфраструктуры – дорог, портов и т.д…»

http://textbooks.studio/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-yaponii-posle-vtoroy-mirovoy-voynyi.html

Да, такие бы условия – да русским промышленникам! Ведь их более четверти века душили сверхвысокими процентами по ссудам и грабительскими налогами. Издевательски понукая: «А ну, конкурируйте с импортными товарами, совки поганые!» Ну да, соревнуйтесь с теми, кто и кредиты имеет под считанные проценты, и государственные субсидии на НИОКР и экспортное продвижение, и льготу по налогу на прибыль в случае вложения собственных средств в модернизацию. А тут – заплати ваши грабительские проценты и подати, еще чинуш умасли, разорись на оплате «услуг» естественных мнополий – и на оставшиеся три копейки модернизируйся…

Вычитал еще в «Эксперте». Итак, крупнейшие японские банки назывались городскими. Те самые «Фудзи», «Сумитомо», «Санва», «Мицубиси», «Дайти Канге». Это помимо правительственных банков: Банка развития и Эксимбанк. Через правительственные банки, как мы с вами уже знаем, шло «политическое» кредитование под низкие проценты, через них государство вело избирательную поддержку приоритетных отраслей. А вот что делали частные банки?

Поразительно, но «городские» банки использовали не только деньги граждан-вкладчиков, но и прямые кредиты центрального банка страны (Банка Японии). То есть, ЦБ Японии (в отличие от россиянского) печатал (эмитировал) деньги и по заниженной, нерыночной ставке. Зачем? Чтобы «городские» банки за счет этих эмиссионных кредитов давали низкопроцентные ссуды корпорациям японской промышленности. Примечательно, что японские банкиры не бежали с этими напечатанными иенами на валютную биржу (спекулировать на долларе), не выводили их в оффшоры и не воровали, чтобы строить себе, любимым, виллы с замками. Они даже не возили своих собачек на личных самолетах, как вице-премьер Шувалов. Нет, они действительно придирчиво изучали промышленные проекты – и выдавали отобранным льготные длинные ссуды.

А как Министерство финансов Японии поддерживало промышленное развитие? Это вам не Кудрин и не Силуанов. Минфин самураев субсидировал те долгосрочные кредиты, что высокотехнологичные корпорации получали от государственных банков развития. То есть, кредиты для японской индустрии выливались практически в беспроцентные ссуды. В свою очередь, в Банк развития и Эксимбанк Японии стекались и средства частных («городских») банков, ОБЯЗАННЫХ покупать облигации государственных банков развития. Причем процент по этим облигациям был не плавающим, рыночным (на чем помешаны расейские правительство и ЦБ), а твердым, нерыночным.

С точки зрения россиянских «экономистов» что при Ельцине, что при Путине - жуткий «совок», ничего рыночного. Однако Япония всего за четверть века с 1949 года превратилась в страну-игрушку, чьей высококачественной промышленности завидовали и в СССР, и в Соединенных Штатах. Весь мир гонялся за японской техникой и товарами. Посмотрите фильм из бондианы «Ты живешь лишь дважды» (1967). Там – японский взлет. А РФ за четверть века если чего и достигла, то статуса безнадежно сырьевого «бандустана».

Нет ничего более противоположного, нежели экономическая прагматика послевоенных японцев и тот уродский «экономический курс», что последовательно велся что при Ельцине, что при его наследничках. Японцам было наплевать, социалистические или капиталистические инструменты они используют. Главное – рост экономического могущества нации, достижение передовых экономических рубежей.

КАДРЫ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ ВСЕ: СЕРДЦЕВИНА ЧУДА

Но кто проводил всю эту политику, не воруя, а самоотверженно работая? Кто не додумался тупо воровать эмитированные иены, меняя их на доллары, марки, фунты? Японская национальная элита. Теперь – без кавычек. Цвет армейского офицерства, воспитанные в императорской Японии, и такие же одержимые администраторы. Захваченные одной идеей: возродить страну. Это вам не вялые отечественные офицеры, бывшие сотрудники КГБ и чинуши. Вы все знаете кодекс чести воина-самурая – бусидо. Но мало кто знает о кодексе чести самурая-администратора – канрёдо. Там ведь тоже превыше всего – служение Японии, личная честь, самоотверженность. До конца жизни Максим Калашников будет помнить прочитанную в детстве японскую народную сказку. Там мальчик из нищей семьи, поймав говорящую рыбу (аналог русской Емелиной щуки), первым желанием у нее загадал процветание Японии. А не дом и не богатство для себя лично.

Снова перелистываю книги, читанные в детстве. Например, великолепную повесть Романа Кима (1899-1967 гг.), бывшего разведчика (ИНО ОГПУ) – «Тетрадь, найденная в Сучоне». У меня она в издании 1963 года (Воениздат МО СССР). Теперь читаю с карандашом в руках, уже как член Партии Дела.

Итак, японцы смогли воинственно-завоевательный пыл своих офицеров-самураев перевести в пыл возрождения страны после катастрофы 1945 года, в неустанную работу на ниве современной индустрии. Японские командиры славились своей неукротимостью, фанатизмом и стремлением драться до конца (пускай это и совмещалось у них с чудовищной жестокостью). Бросается в глаза обилие тайных обществ в императорской армии, которые в августе 1945-го даже пробовали поднять восстание – против капитуляции Японии и за продолжение борьбы до конца. Вплоть до партизанской борьбы в горных районах страны (план «Яшма вдребезги»).

Кто стоял у истоков этого восстания? Тайная организация, созданная другими тайными организациями офицеров (от поручиков до полковников) – Отрядом божественных воинов, Обществом Маленькой вишни, Виллы журавлиного клёкота. Когда Япония сдалась, и армию распустили, японские офицеры не сложили руки и не бросили своих. Они смекнули, что начинается яростное противостояние между Америкой, оккупировавшей Страну Восходящего Солнца, и русскими (СССР). В этом противостоянии американцам трудно содержать и разрушенную Западную Европу, и Японию, и юг Кореи. Значит, можно убедить американцев в необходимости сотрудничества и подъеме экономики Японии. Дабы она не превраиилась в еще одну коммунистическую страну. А чтобы офицеры распущенной армии не погибли пока от нищеты, японские военные принялись создавать всяческие артели, конторы, землячества и клубы. Все они поступали под контроль оккупационного командования.

«Артели совместного земледельческого труда» объединяли офицеров-летчиков. Артели велорикш в крупных городах и рыболовные артели – офицеров сухопутных войск. Некоторые артели состояли целиком из танкистов или парашютно-десантников. Тайные общества возродились под другими названиями. Появилось множество компаний с вывесками «Дрожжевые удобрения» и «Ароматные грибы сиитакэ». То были замаксированные объединения тех, кто шел на сотрудничество с американцами в деле противостояния с СССР.

Есть искусство выигрывать войны. А есть – искусство выживания и развития после поражения, и японцы показали образец таких достижений. Какая разительная картина на фоне нашего кабака и деморализации!

Немудрено, что все эти кадры, одержимые идеей возрождения Японии из пепла, пришли в экономику, в банки, в промышленность, в Министерство внешней торговли и промышленности. Вспомним биографию основателя корпорации «Сони» (в 1946 г., первоначально - телекоммуникации) Акио Морита (1921-1999 гг.). Ведь он начинал как офицер Императорского флота. И как работник военно-исследовательского комитета.

Вспоминаю, как в декабре 1981-го Владимир Цветов передавал репортаж из японской фирмы. Там отмечали сорокалетие нападения японцев на Пирл-Харбор. Ветеран, крепкий Маэда (ему тогда было-то чуть больше шестидесяти) важно восседал на почетном месте. В отличном костюме и крутых очках, исполненный гордости и достоинства. И говорил: «Я чувствовал себя богом, когда сбросил торпеду!» Вот так: сперва – пилот-торпедоносец, потом – управленец в электронной промышленности. Воин уже экономического чуда.

Потому сердцевина Японского чуда – не столько в экономической политике и оргструктурах, что применили японцы, сколько в их человеческом потенциале. Они смогли отобрать и выдвинуть наверх самых честных, энергичных и работоспособных людей.

А ЧТО В РФ? ЕСТЬ ЛИ У ДИКТАТУРЫ ТАКИЕ САМУРАИ?

Теперь понятно, почему становящаяся в РФ диктатура не сможет использовать отличных механизмов японского чуда 1949-1973 годов. Той же продуктивной эмиссии. Ибо у нее в распоряжении нет вот таких самоотверженных, честных, готовых тяжело трудиться патриотов. Тех, кого можно расставить на руководящие посты в банки, институты развития и в промышленные корпорации. А те «кадры», что отобраны нышеншней властью, годны разве что на усиленное разворовывание страны и на то, чтобы заваливать любое дело, при этом – чудовищно раздув сметы и затраты.

Это не значит, что таких одержимых идеей возрождения России людей нет в РФ. Более того, это – не маргиналы-психопаты, а именно практики. Те, кто поднял свои заводы и агрохозяйства, НИИ и научно-технические фирмы из праха и развалин во враждебной реальности. Не пользуясь субсидиями казны, вопреки убийственным налогам в РФ и архидорогим кредитам. Отнесем сюда и тех, кто не просто спас прежние советские предприятия, но и сумел создать новые производства. Их по стране – несколько тысяч. Они и есть настоящий кадровый резерв для Русского чуда. Для того, чтобы использовать эмиссию. Как сказал один из таких директоров (производитель редукторов) В.Маньковский: «Мы не станем красть деньги, если нам дать кредиты на 10 лет под 2% годовых. Мы деньги вкладываем в новое оборудование». Мое лично мнение: есть и те, кто не является действующим промышленником, но коим можно поручить важные проекты в экономике. При этом они ничего не украдут, дело сделают, а ворье собственными руками задушат. Поручите Игорю Стрелкову строить дороги – и он с делом успешно справится.

СССР имел свой аналог самурайского отбора. Сталин ставил во главе ведомств пламенных энтузиастов своего дела. Ученый-атомник Курчатов вошел в руководство ядерной промышленности. Кстати, вместе с бывшим аркомом танкостроения Малышевым. Космическую отрасль возглавил Королев, бредивший завоеванием космоса. В руководство авиационной индустрией Сталин выдвинул конструктора-энтузиаста Яковлева, который уже строил прекрасные легкомоторные самолеты, а потом, к 1940 году, смог в конкуренции с иными КБ, выдать «на гора» отличный истребитель. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3105413.html

Выдвижение в руководители фанатиков своего дела (на авиацию – фанатика самолетостроения, на атом – ядерщика-энтузиаста) давало сталинскому СССР огромное преимущество. Попробовал бы кто-то придти к Королеву или Яковлеву и предложить: «А давайте бюджет подоим. Раздуем себестоимость проектов, деньги попилим, купим себя яхты и особняки…»! Уверен, что Королев убил бы такого на месте. А Яковлев оглушил бы ударом по башке и вызвал бы сотрудников «органов».

Существующая в РФ система таких людей не видит и отбирает в руководящие кадры приспособленцев-хамелеонов, способных лишь зад начальству лизать и набивать собственные карманы. Кремль не замечает успешных капитанов промышленности и агропрома, эффективных научно-технических предпринимателей. А на важные отраслевые направления (космос, авиапром и т.д.) ставит не конструкторов-энтузиастов, а серых чиновников, манагеров «широкого профиля» или тупых «сапогов», которые с ходу принимаются воровать и гробить перспективные инициативы.

Потому Максим Калашников уверен: при имеющихся кадрах диктатура в РФ (а она будет, у власти в 2018 году просто нет иного выхода) в рекордные сроки загонит экономику страны в гроб. Ну, а после краха экономики никакой жесткий режим не устоит. Его внутренние раздоры сломают и вынудят пойти на перестройку-2, на капитуляцию перед Западом во Второй холодной войне.

Отсюда и вывод: если верховная власть не хочет такого конца, то ей придется создавать антикризисное правительство (вкупе с новой командой в ЦБ) именно из фанатиков промышленного развития, из честных офицеров вроде И.Стрелкова, из практических, успешных директоров и учредителей заводов и агрохозяйств, из сторонников протекционизма и задействования продуктивной эмиссии. Проще говоря, вижу во главе такого правительства авторитетную фигуру Юрия Болдырева, никаким воровством не запятнанного. А во главе ЦБ – Сергея Глазьева. Команду министров из зарекомендовавших себя в деле индустриалов и аграриев мы сможем под них набрать.

Как подобрать честных и толковых управленцев? На то есть два пути, и оба должно задействовать.

Первый: поставив во главе того или иного направления успешного промышленника-профи, доверь ему набрать свою команду. Скажем, станет во главе агромашиностроения, к примеру, директор ПТЗ Сергей Серебряков. (Или директор ЧЛМЗ Владимир Боглаев, или руководитель «Ростсельмаша» Валерий Мальцев, или иной достойный человек). Так пусть формирует свою команду из тех, кого сам в деле проверил. А уж они тоже себе подобных призовут в Дело. По той же схеме идет отбор в другие отрасли госуправления.

Второй: имеющиеся в стране (но не используемые) технологии психозондирования покойного Игоря Смирнова, равно как и томографические «детекторы лжи», если их пустить в ход, могут полностью отсечь при кадровом отборе кучу психопатов, лицемеров и скрытых воров.

Мы знаем, как использовать механизмы японского чуда на русской почве. С нашими дополнениями, что превращают все в Русское чудо. Мы полностью отрицаем мазохистский миф о том, что русские якобы не умеют производить качественные и современные изделия серийно. Известные нам примеры доказывают, что русаки могут и на конвейере работать ничуть не хуже, чем японцы или китайцы. ВАЗ не предлагать – речь ведем о выпуске агромашин, лазерных обрабатывающих центров, самолетов, оснастки для машиностроения, осветительной техники (смотрите рубрику «Технодром» на «Рой ТВ»).

Единственная политическая сила, сегодня способная предложить корпус действительно толковых капитанов новой индустриализации – Партия Дела Константина Бабкина. Тех самых отборных директоров. У РФ нет будущего, если национальный производительный капитал не выстроит блок с самыми умными из силовиков.

Вопрос – в том, воспользуется ли этим Кремль. Наше дело, людей добрых, предупредить и предложить. А о полезном опыте японцев для возможного прорыва мы еще поговорим…

(Продолжение следует)