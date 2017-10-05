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Московский листок

А почему мы не объявляем войну Украине?

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 16

украина война
А почему мы не объявляем войну Украине?

Андрей Тетерук, депутат Верховной Рады, заявил, что Украина должна пресечь торговлю Крыма с Турцией и создать вокруг полуострова "токсичную атмосферу". По словам депутата, почти ежедневно суда с содой, пшеницей и металлоломом следуют из Крыма в Турцию. 3 октября представители украинского министерства по делам беженцев сообщили, что несмотря на возражения Киева в порты Крыма продолжают заходить иностранные суда.

"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, — не делается вообще", — заявил Тетерук.

От редакции: В январе 2017 года представитель входящей в правящую коалицию фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук уже заявлял, что вооружённый конфликт на Донбассе завершится победным маршем украинской армии по Красной площади в Москве. Так что уровень государственной мысли в руководящих Украиной политических силах вполне нагляден. И "токсичная атмосфера" вокруг Крыма - это еще цветочки.

Кстати, одна такая победоносная армия, и тоже  самая сильная в Европе, уже прошла по Красной площади однажды - правда, марш был не очень победный, все же под конвоем шли. Но украинские сбройные силы такой участи удостоятся навряд ли - много чести. Как и в 2014-м году в Крыму - распустят по домам.

Но в принципе действия украинской стороны уже давно перевалили ту черту, за которой можно открыто и официально объявлять войну. 

Да-да, войну. Официально. По всем правилам. 

Но для начала мне как гражданину РФ совершенно не понятно, чем занимается посольство России в этой стране? Дипломатов из этого учреждения следовало отдать под суд еще во время событий зимы 2013-14 годов. А само посольство закрыть. И непременн выдворить с территории РФ все украинские дипломатические учреждения. Никакой дипломатией они здесь давно не занимаются, а вот вредительством - наверняка.

Разрыв дипломатических отношений с этим террористическим государством давно назрел и перезрел. Не устанавливаем же мы отношения с ИГ, да будут прокляты его дни на всей территории, контролируемой Роскомнадзором.

А чем террористическое государство "Украина" так принципиально отличается от ИГ? Разве что ИГ в качестве идеологии использует ислам - мировую религию гуманистического толка, а Украина - обсолютно человеконенавистническую идеологию Степана Бандеры. Которого даже Гитлер стеснялся иметь в официальных союзниках, хоть тот и напрашивался.

Сегодня герои Украины - это авторы и исполнители Волынской резни, палачи Варшавского гетто, убийцы из бандеровских схронов послевоенного периода.

Мы видим на примере Донбасса и Крыма, что новой украинской власти совершенно не интересны миллионы граждан, еще вчера бывших украинскими подданными. Они открыто призывают сегодня к их геноциду - таких же украинцев по рождению, как они сами. Что уж говорить про других?

И призывают они к геноциду не только со страниц СМИ, но и с трибуны парламента, где они представляют большинство, правящую коалицию. 

Они уже оставили Крым и Донбасс без электроэнергии, без доступа к продуктам питания, перекрыли доступ к пресной воде там, где смогли. Они лишили людей законных заслуженных пенсий, медицинской помощи и всего, что обязано предоставлять своим гражданам любое государство - они ссылаются на конвенцию, где эти функции должен осуществлять "оккупант". Но ведь нигде официально никакой "оккупации" украинской территории нет - Украина постоянно говорит о войне с Россией, которую она ведет, но формально никакой войны не признает. Но нет войны - нет и оккупации. 

Конечно же, Россия обеспечивает жизнедеятельность и Крыма как российской территории, и самопровозглашенных республик Донбасса. А в Киеве сидят и думают, как бы еще отравить жизнь тамошнему населению.

И не только тамошнему - идет нарастание террористической активности по всей протяженности украино-российской границы. Власти РФ категорически не хотят признавать факта украинского терроризма. Но от этого он никуда не девается. Только что террористы, пришедшие с территории Украины, убили российского пограничника. Одного мало? Надо, чтобы заставу вырезали?

Я этой политики попустительства украинскому нацизму и терроризму вообще не понимаю!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
стоик961 написал 05.10.2017 19:35
Диктатура сионизма в Киеве - враг человечности?
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(без названия)
масквАч написал 05.10.2017 19:34
Это гей парад, Димка, радостно возопил Баранов!
И чего же они требуют, Баранов? Однополой любви, сэр. Им разве кто-то запрещает? Нет, Димка!
Так почему же все-таки они шумят?
П*доры! Бл!!!!
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От оно как
масквАч написал 05.10.2017 19:25
Приезжий в Тушино спрашивает у местного:
Подскажите, а где я могу встретить геев?
Насчет геев так сразу и не скажу, а вот педерастов всех мастей совсем рядом. В Химках у Анатолия Юрьевича Баранова.
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(без названия)
Дмитрий г Запорожье... написал 05.10.2017 19:22
Правильно Баранов заерзал
А деваться некуда.Все кто в кацапомойке что то понимает,отчетливо видят наступающий "абзац".Последняя "фишка" в исполнении кацапья-отказ ведущих сырьевых компаний уходить из под "офшорной юрисдикции".Это прямой ультиматум Х.У.Й.Л.У.-выкручивайся как хочешь,в том плане,что ... сам начал войну против Украины,сам и разбирайся,а мы поглядим чем все закончится,но делится доходами с тобой не будем...А выкручиваться Х.У.Й.Л.У
можно только самоубившись и исчезнув,вместе со своим окружением типа Шойгу и К,ибо слишком далеко все зашло.
Шансов сохраниться в сегодняшнем виде у кацапомойки практически нет.Уже и руководителей для вновь создаваемых гос.образований на месте кацапомойки подбирают.В общем начинается "2 тур Марлезонского балета".
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Скоро начнем в открытую сосаться с Димкой
масквАч написал 05.10.2017 19:21
Смотрю новости с репортажами о гей парадах и вспоминаю старый советский анекдот времен Брежнева: Чем отличаются генсеки от г*мосеков? Г*мосеки встречаются и целуются тайно и незаметно для глаз окружающих, а генсеки открыто и перед телекамерами. И кто бы мог подумать, что пройдет
каких-то 40 лет...
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Вот он какой богатырь русский!
масквАч написал 05.10.2017 19:18
Идет Анатолий Юрьевич Баранов мимо стройки, рабочие ему кричат: &#8212; Привет, педрила! &#8212; Привет, грязные, вонючие работяжки! На следующий день он проходит мимо той же стройки, и рабочие ему кричат: &#8212; Привет, гей! &#8212; Здравствуйте, господа архитекторы!
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Re: Правильно Баранов заерзал
масквАч написал 05.10.2017 19:08
Интересно, а Баранову вообще есть дело до каких-то "законов", которые принимают в вашем Бантустане Лесото?
И Путин, наверно, ночью не спал, все думал про эпитеты от бантустанских депутатов, ага.
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Плод должен созреть
Педагог написал 05.10.2017 19:04
Баранов, вы не первый задаете себе вопрос, почему Россия уклоняется от войны с Дуркаиной. Ответ, не время. Там разлагается недогосударства, и война будет объявлена, когда Дуркаина созреет для этого.
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(без названия)
Правильно Баранов заерзал написал 05.10.2017 19:00
Попой чует чем все закончится.
Сегодня Рада взялась за закон о реинтеграции Донбасса. Там прямо указан агрессор. И еше много от чего у кремля очко вспотеет.
Рада чуть не подралась подбирая эпитеты Путину и камарилье.
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Re: пленники ИГИЛ
масквАч написал 05.10.2017 18:56
А кто сказал, что Заболотный и Цуркану "российские военные"? Минобороны отрицает.
А судьба наемников из ЧВК "Вагнер" мало кого интересует. Мы еще помним убийство Мозгового, Дремова и др.
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(без названия)
В лад написал 05.10.2017 18:54
Как всегда, Тетер-ухи мечтают нагадить на Красной площади, не снимая шаровар.
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Re: Почему не упомянули,
масквАч написал 05.10.2017 18:53
А что в этом удивительного? Ахметов и Фирташ условно "пророссийские" олигархи. Ахметов между прочим кормит Донбасс. Насчет "пилят и продают инфраструктуру" - на самом деле оборонные предприятия имеют сейчас приличную загрузку, достаточно посмотреть на вереницы машин идущих после смены - в украинский период на заводских парковках было абсолютно пусто. Люди стали прилично зарабатывать на оборонных заводах, за счет этих заказов. Флот переоснащается, и это тоже факт.
В чем противоречие?
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(без названия)
н-Стожар написал 05.10.2017 18:52
бандеровский кагал "дима-запор" в последнее время частенько был адекватен и читаем,пока не начинает нести всякую ахинею по методичке,разжигая ненависть к бандере.хихихи.халва,халва,халва,халва,халва, ........... . я заряжу ваши чакры часы,бумажник воду и воздух вокруг вас ......халва,халва,халва....халва,кацап,ой не кацап........ . фу!
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рЫдактору
Дмитрий г Запорожье... написал 05.10.2017 18:36
В Киеве сидят и думают только о том,как и когда вместе со всем прогрессивным человечеством будет закрываться проект кацапомойка,и окончательно решаться кацапский вопрос.Начав захватническую войну против Украины,кацапомойка подписала себе смертный приговор.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию СССР и 3 Рейха.Осталось собственно самое последнее.Обвалить финансовую систему кацапомойки и кацапье пойдет по миру с протянутой рукой,по образу и подобию СССР.Дальнейшее описано Вашим соавтором Калашниковым.....дворцовый переворот под прикрытием массовых уличных протестов. Путина либо устраняют физически, либо выдают в Гаагу. Новая власть идет на капитуляцию перед Западом и сдает ему ядерные арсеналы. Начинается показательный процесс русской денацификации и мягкого раздела на протектораты с превращением РФ в бессильную конфедерацию де-факто независимых Европейской России, Сибири и Дальнего Востока ..
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Почему не упомянули,
Наталья Воронова написал 05.10.2017 18:28
что зерно вывозится украинским олигархом Ринатом Ахметовым из Севастополя, а Крымский содовый завод принадлежит также украинскому олигарху Фирташу? На металл местную инфраструктуру пилят и продают местные же. "Иностранные суда" это по б. ч. суда под иностранными флагами, так вся РФ и Украина "работают" на море.
В таком свете оба заявления - и Тетерука и редакции выглядят популистскими и не адекватными данным фактам.
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пленники ИГИЛ
Наблюдатель3 написал 05.10.2017 18:21
Почему Баранов молчит о попавших в плен ИГИЛ российских военных - Заболотном и Цуркану?
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