А почему мы не объявляем войну Украине?

Андрей Тетерук, депутат Верховной Рады, заявил, что Украина должна пресечь торговлю Крыма с Турцией и создать вокруг полуострова "токсичную атмосферу". По словам депутата, почти ежедневно суда с содой, пшеницей и металлоломом следуют из Крыма в Турцию. 3 октября представители украинского министерства по делам беженцев сообщили, что несмотря на возражения Киева в порты Крыма продолжают заходить иностранные суда.

"Действенной реакции, чтобы мы остановили, сделали токсичной атмосферу оккупированного Крыма, остановили контрабандный вывоз из Крыма любых материалов, — не делается вообще", — заявил Тетерук.

От редакции: В январе 2017 года представитель входящей в правящую коалицию фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук уже заявлял, что вооружённый конфликт на Донбассе завершится победным маршем украинской армии по Красной площади в Москве. Так что уровень государственной мысли в руководящих Украиной политических силах вполне нагляден. И "токсичная атмосфера" вокруг Крыма - это еще цветочки.

Кстати, одна такая победоносная армия, и тоже самая сильная в Европе, уже прошла по Красной площади однажды - правда, марш был не очень победный, все же под конвоем шли. Но украинские сбройные силы такой участи удостоятся навряд ли - много чести. Как и в 2014-м году в Крыму - распустят по домам.

Но в принципе действия украинской стороны уже давно перевалили ту черту, за которой можно открыто и официально объявлять войну.

Да-да, войну. Официально. По всем правилам.

Но для начала мне как гражданину РФ совершенно не понятно, чем занимается посольство России в этой стране? Дипломатов из этого учреждения следовало отдать под суд еще во время событий зимы 2013-14 годов. А само посольство закрыть. И непременн выдворить с территории РФ все украинские дипломатические учреждения. Никакой дипломатией они здесь давно не занимаются, а вот вредительством - наверняка.

Разрыв дипломатических отношений с этим террористическим государством давно назрел и перезрел. Не устанавливаем же мы отношения с ИГ, да будут прокляты его дни на всей территории, контролируемой Роскомнадзором.

А чем террористическое государство "Украина" так принципиально отличается от ИГ? Разве что ИГ в качестве идеологии использует ислам - мировую религию гуманистического толка, а Украина - обсолютно человеконенавистническую идеологию Степана Бандеры. Которого даже Гитлер стеснялся иметь в официальных союзниках, хоть тот и напрашивался.

Сегодня герои Украины - это авторы и исполнители Волынской резни, палачи Варшавского гетто, убийцы из бандеровских схронов послевоенного периода.

Мы видим на примере Донбасса и Крыма, что новой украинской власти совершенно не интересны миллионы граждан, еще вчера бывших украинскими подданными. Они открыто призывают сегодня к их геноциду - таких же украинцев по рождению, как они сами. Что уж говорить про других?

И призывают они к геноциду не только со страниц СМИ, но и с трибуны парламента, где они представляют большинство, правящую коалицию.

Они уже оставили Крым и Донбасс без электроэнергии, без доступа к продуктам питания, перекрыли доступ к пресной воде там, где смогли. Они лишили людей законных заслуженных пенсий, медицинской помощи и всего, что обязано предоставлять своим гражданам любое государство - они ссылаются на конвенцию, где эти функции должен осуществлять "оккупант". Но ведь нигде официально никакой "оккупации" украинской территории нет - Украина постоянно говорит о войне с Россией, которую она ведет, но формально никакой войны не признает. Но нет войны - нет и оккупации.

Конечно же, Россия обеспечивает жизнедеятельность и Крыма как российской территории, и самопровозглашенных республик Донбасса. А в Киеве сидят и думают, как бы еще отравить жизнь тамошнему населению.

И не только тамошнему - идет нарастание террористической активности по всей протяженности украино-российской границы. Власти РФ категорически не хотят признавать факта украинского терроризма. Но от этого он никуда не девается. Только что террористы, пришедшие с территории Украины, убили российского пограничника. Одного мало? Надо, чтобы заставу вырезали?

Я этой политики попустительства украинскому нацизму и терроризму вообще не понимаю!

Анатолий Баранов