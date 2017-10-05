Орловскую область возглавит Андрей Клычков

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Клычков.
Андрею Клычкову 38 лет, он руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме - один из немногих порядочных людей в этой партии. Я за него даже, пожалуй, рад. Надеюсь, мои симпатии не слишком ему повредят.
Потомского давно пора было, конечно, куда-то девать - это позорище, и для партии, и для кремля. Тем более, что и коммунистом господин Потомский был чисто формально, как борец за интересы рабочего класса себя как-то не проявил.
Клочков реально левый политик, реально занимавшийся защитой интересов граждан сначала как юрист во фракции КПРФ, а потом и как столичный депутат, и как руководитель фракции. Я все время боялся, что его разоблачат как очередного "неотроцкиста" - уж больно нетипичен он для современной партии Зюганова. Такой реальный даже где-то европейского типа коммунист.
И Путин по-прежнему не перестает удивлять своими кадровыми решениями.
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Кстати, последние выборы в МГД он выиграл вопреки и партии, поставившей его в "непроходной" округ и на непроходное место в партсписке, и вопреки власти - против него выдвигался целый префект округа. И Клычков выборы выиграл.
Пожалуй, жалко только Москву - останется наедине с Собяниным...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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marat написал 05.10.2017 19:27
масквАч написал 05.10.2017 19:22
Макс Центральный написал 05.10.2017 19:05
Кстати, а каковы делишки уриностанских коммуняк? Усе в руине и укропе??? =)))
масквАч написал 05.10.2017 19:00
В лад написал 05.10.2017 18:51
Лис написал 05.10.2017 18:38
цувпуеаку написал 05.10.2017 18:28