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Московский листок

Орловскую область возглавит Андрей Клычков

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 7

москва орловская область губернатор клычков
Орловскую область возглавит Андрей Клычков

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Клычков. 

Андрею Клычкову 38 лет, он руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме - один из немногих порядочных людей в этой партии. Я за него даже, пожалуй, рад. Надеюсь, мои симпатии не слишком ему повредят.

Потомского давно пора было, конечно, куда-то девать - это позорище, и для партии, и для кремля. Тем более, что и коммунистом господин Потомский был чисто формально, как борец за интересы рабочего класса себя как-то не проявил.

Клочков реально левый политик, реально занимавшийся защитой интересов граждан сначала как юрист во фракции КПРФ, а потом и как столичный депутат, и как руководитель фракции. Я все время боялся, что его разоблачат как очередного "неотроцкиста" - уж больно нетипичен он для современной партии Зюганова. Такой реальный даже где-то европейского типа коммунист.

И Путин по-прежнему не перестает удивлять своими кадровыми решениями.

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Кстати, последние выборы в МГД он выиграл вопреки и партии, поставившей его в "непроходной" округ и на непроходное место в партсписке, и вопреки власти - против него выдвигался целый префект округа. И Клычков выборы выиграл.

Пожалуй, жалко только Москву - останется наедине с Собяниным...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
marat написал 05.10.2017 19:27
в этой партии либо бестолочи либо негодяи.куда большие негодяи чем в единой р..единоросы честнее-они открыто за капитализм а эти Красным знаменем Лениным прикрываются но служат жулью и помогают жулью держаться столько лет.просто нашли себе нишу вполне неопасную и тоже денежную-врут пожилым о возврате советского.мерзость хуже всех.
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Re: Re: есть порядочные люди даже среди руководства КПРФ
масквАч написал 05.10.2017 19:22
Кстати, зашел на официальный сайт КПРФ, а там ВООБЩЕ никакой информации о назначении Клычкова!
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(без названия)
Макс Центральный написал 05.10.2017 19:05
Без КПРФ прям никуда... Панацея, панимашь, от фсех бед...
Кстати, а каковы делишки уриностанских коммуняк? Усе в руине и укропе??? =)))
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Re: есть порядочные люди даже среди руководства КПРФ
масквАч написал 05.10.2017 19:00
Какое отношение Клычков имеет к руководству КПРФ? Он не член Президиума ЦК, он даже не руководитель Московской организации. Всего лишь руководитель фракции местного заксобрания из четырех человек.
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И икс ли толку, для Орловской губернии ?
В лад написал 05.10.2017 18:51
Председатель правительства Единосос=Медведев так, что коммунист Клычков наползается, выпрашивая бабки для своего дотационного региона.
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(без названия)
Лис написал 05.10.2017 18:38
Даже чисто внешне А.Клычков похож на Человека Разумного в отличие от "пламенного борца за интересы рабочего класса"..."товарища" Потомского.Последний действительно личность "легендарная" судя по "Запискам "экстремиста"".В общем,с почином товарищ Клычков!
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(без названия)
цувпуеаку написал 05.10.2017 18:28
Так оказывается, есть порядочные люди даже среди руководства КПРФ. А тут долго писали, что порядочных людей в КПРФ нет! И Путин не постеснялся назначить члена КПРФ на пост губернатора, и послал лесом всех кандидатов от Единой России.
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