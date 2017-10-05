Орловскую область возглавит Андрей Клычков

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Клычков.

Андрею Клычкову 38 лет, он руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме - один из немногих порядочных людей в этой партии. Я за него даже, пожалуй, рад. Надеюсь, мои симпатии не слишком ему повредят.

Потомского давно пора было, конечно, куда-то девать - это позорище, и для партии, и для кремля. Тем более, что и коммунистом господин Потомский был чисто формально, как борец за интересы рабочего класса себя как-то не проявил.

Клочков реально левый политик, реально занимавшийся защитой интересов граждан сначала как юрист во фракции КПРФ, а потом и как столичный депутат, и как руководитель фракции. Я все время боялся, что его разоблачат как очередного "неотроцкиста" - уж больно нетипичен он для современной партии Зюганова. Такой реальный даже где-то европейского типа коммунист.

И Путин по-прежнему не перестает удивлять своими кадровыми решениями.

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Кстати, последние выборы в МГД он выиграл вопреки и партии, поставившей его в "непроходной" округ и на непроходное место в партсписке, и вопреки власти - против него выдвигался целый префект округа. И Клычков выборы выиграл.

Пожалуй, жалко только Москву - останется наедине с Собяниным...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск