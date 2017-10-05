Непопулярного губернатора Турчака решили двинуть по партийной линии

Наиболее вероятным новым секретарем генерального совета "Единой России" является действующий губернатор Псковской области Андрей Турчак. Эту должность в настоящее время занимает Сергей Неверов, однако, по информации СМИ, он, скорее всего, займет должность лидера думской фракции партии власти после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Как стало известно РБК, на пост секретаря генсовета "Единой России" претендуют и другие кандидаты, но именно у Турчака наибольшие шансы занять эту должность. В этом случае Турчаку придется покинуть губернаторский пост. По информации издания, это может произойти в самое ближайшее время.

По уставу "Единой России" секретарем генсовета может стать только член партийного органа, которым Турчак не является. Однако устав позволяет назначить исполняющего обязанности секретаря генсовета, если прежний глава досрочно покинул свой пост. При этом в уставе не указывается, что и.о. обязательно должен быть членом генсовета.

Накануне СМИ сообщили, что лидером думской фракции "Единой России" вместо Васильева может стать Неверов. В связи с назначением он уйдет с поста секретаря генсовета "Единой России", который достанется ставленнику внутриполитического блока Кремля, поскольку в партии не приветствуют совместительство руководящих постов, отмечали журналисты.

По информации телеканала "Дождь", новый секретарь генсовета будет близок к новому куратору внутренней политики АП Сергею Кириенко. Неверов считался близким к перешедшему в руководство Госдумы предшественнику Кириенко Вячеславу Володину, они, кроме прочего, являются соседями по даче.

42-летний Турчак занимает пост губернатора Псковской области с 2009 года. Как заявлял ранее один из федеральных чиновников в разговоре с РБК, к нему нет претензий как к главе региона, но он "сам тяготится этой работой и хотел бы уйти".

В конце прошлого года депутат Псковского областного собрания от партии "Справедливая Россия" Олег Брячак в публичном выступлении связал имя Турчака с нападением на журналиста Олега Кашина. Как отмечали журналисты, никто из действующих политиков региона еще не упоминал имя губернатора в контексте нападения на Кашина на заседании Заксобрания, хотя в различных интервью эту версию озвучивал экс-депутат Лев Шлосберг ("Яблоко").

Позднее Кашин заочно поблагодарил депутата Брячака за то, что он поднял эту тему на уровне Заксобрания. По его словам, "роль Турчака в моем деле уже год как перешла из разряда слухов и догадок в конкретные обвинения исполнителям, указывающим именно на Турчака как на заказчика преступления".

Летом 2010 года Кашин, упомянув Турчака в комментариях у себя в "Живом Журнале", использовал прилагательное "ср***ный". Турчак на это ответил: "Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Время пошло" (впоследствии это сообщение было удалено).

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года в Москве возле дома на Пятницкой улице, где он снимал квартиру. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, сломав голень, верхнюю и нижнюю челюсти, кисти рук, нанеся черепно-мозговую травму и другие повреждения. Предполагаемых исполнителей задержали: они оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего Анатолию Турчаку, отцу губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Предполагаемый исполнитель преступления Данила Веселов рассказал на допросе, что заказчиком нападения на Кашина был Турчак, которого обидели высказывания журналиста в интернете. Сам Кашин тоже придерживается этой версии. Согласно показаниям Веселова, псковский губернатор во время подготовки нападения на журналиста лично дал инструкции исполнителям.

От редакции: А что - вот вам и "ход конём". Турчак-губернатор всё же подмозолил глаза электорату, и успехов на посту не достих практически никаких - зато в роли молодого интерфейса и вполне такого окладистого, солидного, он вполне ещё сгодится правящему клану. "Партия президента Путина" и так стала прихрамывать к 2011-му году настолько что пришлось срочно создавать "запасной аэродром" в виде ОНФ (у Левого Фронта подворовав часть названия и присватав к испанско-франкистскому "началу") - а тут и ребрендинг подоспел, и вроде "ПЖиВ" поднакопила "управленческого опыту"... Забавно устроена путинская вертикаль - один подвинулся и вся разномастная массовка оживилась, хотя смена лиц ничего конечно же не сулит, но хоть иллюзия обновления, омоложения... Причём слава погромщика, реального пацана, который оскорблений оппозиции не прощает и целый взвод киллеров отправляет, теперь уже прочно сросшаяся с Турчаком, тут ему только на руку - у партии власти должно быть прежде всего боевое крыло. "Ночных волков" уже нет, футбольных фанатов подрастеряли с возвышением Якеменко, так хоть братву турчаковскую бы подтянуть...

Д.Ч.

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